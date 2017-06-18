Камерун — Чили: еще один гол на Кубке конфедераций-2017 отменен видеоарбитром
Сборная Чили в матче Кубка конфедераций-2017 против Камеруна в Москве на 45+1-й минуте в ходе атаки поразила ворота соперника благодаря точному удару нападающего Эдуардо Варгаса.
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Видимо, что-то случилось...
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Футболист реализовал выход один на один после передачи полузащитника Артуро Видаля.
Пока чилийцы оригинальным образом праздновали взятие ворот, главный арбитр встречи Дамир Скомина после консультации с видеоассистентом гол отменил, определив положение «вне игры» у форварда. Получая передачу на линии офсайда, Варгас, по мнению видеоэксперта,
Напомним, что в сегодняшней игре Португалия — Мексика (2:2) впервые в истории Кубка конфедераций был отменен гол после подсказки судей, посмотревших видеоповтор и определивших офсайд у португальцев.
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