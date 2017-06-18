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Футболист реализовал выход один на один после передачи полузащитника Артуро Видаля.

Пока чилийцы оригинальным образом праздновали взятие ворот, главный арбитр встречи Дамир Скомина после консультации с видеоассистентом гол отменил, определив положение «вне игры» у форварда. Получая передачу на линии офсайда, Варгас, по мнению видеоэксперта, все-таки нарушил правила. Вердикт Скомины перед перерывом вызвал негодование чилийцев, в особенности Видаля.

Напомним, что в сегодняшней игре Португалия — Мексика (2:2) впервые в истории Кубка конфедераций был отменен гол после подсказки судей, посмотревших видеоповтор и определивших офсайд у португальцев.