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Его коллега из Мексики благодарил Россию за прием и стадион, и также отмечал классную игру своей сборной. Криштиану сотворил, Чичарито — ответил. Казань увидела звезд в деле.

— От своего имени и от имени игроков команды хотел бы выразить соболезнования семьям всех, кто пострадал в ходе пожара в Португалии… — начал Сантуш. — Что касается матча, у нас возникло много трудностей. Мексика была быстрее, показала агрессивный футбол, не позволяла играть нам. Иногда мы даже не могли сделать несколько точных передач подряд. Минут 20 получалось два-три паса, на этом все. Мексика атаковала больше.

У нее тоже были проблемы с обороной. Но мы не всегда могли ответить на давление, оказываемое на нас. Часто получалось так, что мы не давали играть ей, она — нам. Технически у соперника очень сильные футболисты, здорово двигаются и передают друг другу мяч. Мы забили первыми, но могли повести и 2:0… А сложилось так, что Мексика каждый раз отвечала.

В перерыве я сказал: «Нужно оказывать давление впереди, играть через короткий пас». Первые семь-восемь минут улучшения не было, и я произвел замены. После них игра стала получше. Могли выиграть, но, к сожалению, не получилось. Однако считаю, что результат — справедлив. Думаю, Мексика играла даже лучше нас.

— У Португалии были трудности и в обороне, и во взаимодействии… Будете исправлять?

— Конечно. Сегодня мы начали по схеме 4−4−2, это наша обычная тактика. У Мексики было больше игроков в определенных линиях, но мы были к этому готовы. Наши нападающие периодически немного отходили назад… Но мы все равно давали сопернику слишком много пространства. Долго разворачивались, теряли время и мяч. А потом, после нескольких неудачных атак, наша команда стала уже бояться играть, реже владела мячом. И когда Криштиану все же смог добежать вперед, Мексика немного растерялась. Нам нужно было чаще приводить ее в такое состояние. Во втором тайме стали играть лучше. Но я скажу, что футболисты — не автоматы, а живые люди. Я уверен в своих игроках в дальнейшем.

— Вы поддерживаете систему видеоповторов, которая была сегодня опробована сегодня дважды?

— Это новое правило, никуда не денешься. Если футбол от этого выиграет — отлично! Но давайте относиться к нему внимательно. Сейчас еще никто не понимает до конца порядок действия видеопомощников. Сегодня они использовались лишь тогда, когда мы забивали голы. А когда стало 2:2 — почему-то нет. Хотя не знаю, придерживал там кто-то кого-то или нет. Впрочем, повторю: правило ввели, будем играть в футбол по нему.

Хуан Карлос ОСОРИО: «БЛАГОДАРЮ КАЗАНЬ ЗА ПОТРЯСАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ И СТАДИОН»

— Нужно еще внимательно изучить статистику, но я уже видел, что пишет сайт ФИФА: мы владели мячом почти 60 процентов времени, — начал Осорио. — Так что, считаю, показали хороший футбол. Тем более противостояли чемпионам Европы. Мы играли по схеме 4−3−3, соперник — тоже, и в конце концов ему пришлось поменять тактику, это о многом говорит. Так что план нам выполнить удалось.

Все три нападающих Португалии — и Криштиану, и Куарежма, и Нани — очень сильны. Странно, что они смогли забить только после 34-й минуты. С 37-й по 45-ю, уже после 0:1, мы имели несколько моментов, у Эрнандеса появлялись еще шансы, помимо гола. В перерыве наша команда разработала новый план, и Португалия стала больше защищаться. Может, она сама так захотела, но в итоге мы со своей задачей справились. Пропустили, но смогли сравнять счет.

— Чего не хватало в игре Мексики?

— Я еще раз повторю: мы играли против очень мощного соперника. И делали это хорошо. Смотрелись не хуже него — по меньшей мере. Всегда есть над чем работать. Может, нужно было больше забивать. Однако во втором тайме мы точно показали, что очень сильный коллектив.

— Ничья позволит вам выйти в полуфинал?

— Каждая игра важна. Это была лишь первая. Попытаемся сосредоточиться на следующей, соперник тоже трудный. Новая Зеландия будет играть изо всех сил, это ее последний шанс не потерять шансы на выход из группы.

— У Хавьера Эрнандеса был тяжелый сезон в бундеслиге… Как оцените его действия?

— Хавьер — человек, который часто показывает себя как эффективный игрок в завершении атак. Сегодня он не просто забил гол, но имел несколько других моментов. Сначала его удар головой вышел не слишком сильным, потом он поразил ворота, а потом еще отправил мяч выше. Считаю, Эрнандес сильно повлиял на итоговый результат.

— Спасибо, что сдержали обещание и показали атакующий футбол, который понравился зрителям. Как вам атмосфера на стадионе в Казани?

— Спасибо за приятные слова. Когда болельщикам нравится, как мы играем, особенно против сильной команды, — это очень хорошо. «Казань Арена» просто поразила меня! Атмосфера — отличная. Чувствовалась связь с болельщиками, поле — отличное. В этом плане нас очень порадовала первая игра, и я хочу поблагодарить Россию и организаторов за этот потрясающий стадион.