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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18:00 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
21:00 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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18 июня 2017, 22:11 | Чемпионат.com

Чичарито: Атмосфера на «Казань Арене» была отличной, Мексику многие поддерживали

Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес прокомментировал ничью с командой Португалии (2:2) в матче 1-го тура группы A Кубка конфедераций.

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© РИА "Новости"
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В этой встрече форвард забил гол.

«Мы провели очень хороший матч. Вы могли видеть, что сборная Мексики сыграла очень смело, атакуя, прессингуя и пытаясь забить как можно больше. К счастью, заработали одно очко в матче, в котором дважды уступали в счёте. Ничья, которой мы добились благодаря голу на последних минутах, придала нам уверенности в себе. Что касается того, комфортно ли мне играть на левом фланге, то да, я счастлив играть на любой позиции и всегда стараюсь сделать всё возможное, чтобы помочь команде.

Атмосфера на стадионе была отличной, много людей нас поддерживали, вы могли это увидеть. Мы счастливы играть на Кубке конфедераций, надеемся выиграть этот турнир. Мексику не смущала погода, хотя в вашей стране довольно холодно.

Немного посмотрели вчерашний матч сборной России против команды Новой Зеландии, но все мысли были только о сегодняшней игре. Сначала нужно было сыграть с Португалией. Теперь мы смотрим только вперёд и думаем только о следующем матче с Новой Зеландией. Что я думаю о Фёдоре Смолове? О российских игроках мы будем думать потом, — передаёт слова Эрнандеса корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
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