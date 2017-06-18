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— Россия приняла нас исключительно радушно. Ждем не дождемся первого матча. Команда, можно сказать, «наэлектиризована», — сказал Лев. — Участие в этом турнире — не просто приключение для нас, как может кому-то показаться, а отличная возможность проверить в деле молодых игроков. Они наберутся опыта.

— Почему вы решили доверить место в воротах Бернду Лено?

— Потому что с Сан-Марино и Данией играли другие. А дальше посмотрим.

— Вы говорили, что планируете поэкспериментировать с тактикой…

— Речь об акцентах на поле. Попробуем, возможно: разные схемы. Хотели бы убедиться, что у нас крепкая оборона. И, конечно, никто не забывает про желание демонстрировать комбинационный стиль.

— Что для вас значит Кубок конфедерацией?

— Команда готовится к чемпионату мира. И этот турнир — часть подготовки. Цель ясна: помочь новым игрокам выйти на новый уровень. Понятно, что работы у тренерского штаба очень много. В ходе матча с австралийцами мне придется прилично побегать у кромки поля. Но в целом я считаю, что команда хорошо готова. Мы с пользой провели время, отлично потренировались. Понятно, что ребята устали после тяжелого сезона в клубах, но во время занятий мне это даже не бросается в глаза.

— Ключевых игроков вы на этот турнир не привезли…

— Нашим звездам нечего бояться. Я знаю их уровень. Повторю, главная цель — вывод новых игроков на более высокий уровень. Если хотя бы два-три из них поедут через год на чемпионат мира, я буду рад.

— Станислав Черкесов был вашим игроком в «Тироле». Он ждал, что вы привезете основу, но этого не случилось. Вам принципиально обыграть его в полуфинале даже таким составом?

— Мы не обсуждали с Черчесовым, какой состав мне привозить (улыбается). Я давно это задумал. Еще в 2014-м! Во-первых, некоторым игрокам нужна была пауза после длительных чемпионатов. Кроме того это шанс обдумать все на перспективу. Знаю, что многие меня критикуют, но я в своем решении убежден. И многого жду от ребят, которые сейчас в моей команде. Они талантливы и должны раскрыться в полной мере.

А что касается Черчесова, то я запомнил его как сильного голкипера с характером. Волевой мужик! Поздравил его с важной победой вчера. Мы обменялись парой смс. Победа над Новой Зеландией — отличное начало для россиян.

И вообще хочу сказать, что Россия уже сегодня прекрасно готова к чемпионату мира. По крайней мере, сужу по тому, что вижу в Сочи. Тут все очень красиво.

Матч Австралия — Германия состоится 19 июня и начнется в 18.00 по московскому времени.