Йоахим Лев: Черчесов — волевой мужик! Поздравил его смской
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев накануне матча Кубка конфедераций против Австралии рассказал, почему привез в Россию не основной состав.
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Видимо, что-то случилось...
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— Россия приняла нас исключительно радушно. Ждем не дождемся первого матча. Команда, можно сказать, «наэлектиризована», — сказал Лев. — Участие в этом турнире — не просто приключение для нас, как может
— Почему вы решили доверить место в воротах Бернду Лено?
— Потому что с
— Вы говорили, что планируете поэкспериментировать с тактикой…
— Речь об акцентах на поле. Попробуем, возможно: разные схемы. Хотели бы убедиться, что у нас крепкая оборона. И, конечно, никто не забывает про желание демонстрировать комбинационный стиль.
— Что для вас значит Кубок конфедерацией?
— Команда готовится к чемпионату мира. И этот турнир — часть подготовки. Цель ясна: помочь новым игрокам выйти на новый уровень. Понятно, что работы у тренерского штаба очень много. В ходе матча с австралийцами мне придется прилично побегать у кромки поля. Но в целом я считаю, что команда хорошо готова. Мы с пользой провели время, отлично потренировались. Понятно, что ребята устали после тяжелого сезона в клубах, но во время занятий мне это даже не бросается в глаза.
— Ключевых игроков вы на этот турнир не привезли…
— Нашим звездам нечего бояться. Я знаю их уровень. Повторю, главная цель — вывод новых игроков на более высокий уровень. Если хотя бы
— Станислав Черкесов был вашим игроком в «Тироле». Он ждал, что вы привезете основу, но этого не случилось. Вам принципиально обыграть его в полуфинале даже таким составом?
— Мы не обсуждали с Черчесовым, какой состав мне привозить (улыбается). Я давно это задумал. Еще в 2014-м!
А что касается Черчесова, то я запомнил его как сильного голкипера с характером. Волевой мужик! Поздравил его с важной победой вчера. Мы обменялись парой смс. Победа над Новой Зеландией — отличное начало для россиян.
И вообще хочу сказать, что Россия уже сегодня прекрасно готова к чемпионату мира. По крайней мере, сужу по тому, что вижу в Сочи. Тут все очень красиво.
Матч Австралия — Германия состоится 19 июня и начнется в 18.00 по московскому времени.
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