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Кубок конфедераций по футболу 2017
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30112518/
18 июня 2017, 22:02 | Р-Спорт

Очоа: Португальцы вряд ли могли добиться большего в матче КК против сборной Мексики

Сборная Португалии по футболу вряд ли могла добиться большего, чем ничья, в матче Кубка конфедераций 2017 года против мексиканцев, которые полностью выполнили план на игру, заявил голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа.

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© РИА "Новости"
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Встреча группы А между сборными Португалии и Мексики прошла в воскресенье на «Казань Арене» и завершилась со счетом 2:2. Счет в матче открыл Рикарду Куарежма на 34-й минуте, также у португальцев отличился Седрик Соареш (82-я минута), а в составе мексиканской команды голы забили Хавьер Эрнандес (42-я) и Эктор Морено (91-я).

«Мы идем дальше по турниру совершенно спокойно, потому что ничья — нормальный результат. По тому, как развивались события, думаю, что португальцы вряд ли могли сделать что-то большее. Мы проделали большую работу, тренировались, изучали соперника и сделали все, что запланировали на эту встречу. Немного несправедливо было, что португальцы вели в счете, но это в то же время нормально, потому что у них сильнейшая команда», — заявил Очоа журналистам.

На 22-й минуте арбитр после просмотра видеоповтора отменил гол Пепе, зафиксировав положение вне игры.

«Это хорошая вещь для будущего футбола. А если говорить точнее, то это позитивное нововведение для того, чтобы футбол был честным и справедливым. Конечно, мне немного непривычно — такой случай произошел со мной первый раз же», — отметил голкипер.
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