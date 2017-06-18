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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18:00 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
21:00 перерыв Камерун 0
Чили 0
тв
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
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25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
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Матч за 3-е место
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L 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30112510/
18 июня 2017, 22:02 | Спорт-Экспресс

Андрес Гуардадо: С Россией нам не будет легче, чем с Португалией

Капитан сборной Мексики Андрес Гуардадо после матча Кубка конфедераций-2017 с Португалией (2:2) отметил, что игроки проявили характер во встрече.

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© РИА "Новости"
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Он также добавил, что игра с Россией будет значить много для команды.

— Сегодня мы проявили характер, — отметил Гуардадо. — Мы дважды отыгрывались по ходу игры, забили гол в самом конце. Это всегда хорошо отражается на настроении в коллективе.

— Кажется, что местами Мексика была и ближе к победе.

— Это футбол. Да, Португалия — чемпионы Европы, но не стоит их бояться. В концовке мы сыграли именно так, как должны. Многие говорили нам: «Португалия сильна, у них есть Роналду», но с ними можно играть. Повторюсь, все зависит только от нашей уверенности. Когда мы ловим свою игру, то нам никто не страшен.

— Что вы думаете о сборной России?

— У них уже три очка, и они играют дома. Впереди матч с Новой Зеландией, но так получается, что матч третьего тура будет значить очень много. Россия играет с мотивацией. Нам точно не будет легче, чем с Португалией. Там много хороших игроков. Да, потенциально Португалия фаворит нашей группы, но прямо сейчас у России три очка, а у Португалии одно и ей еще тоже играть с Россией. (Артур ЕНИКЕЕВ).

Во втором матче турнира Португалия сыграет с Россией 21 июня в Москве.
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