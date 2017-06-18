Андрес Гуардадо: С Россией нам не будет легче, чем с Португалией

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Он также добавил, что игра с Россией будет значить много для команды.

— Сегодня мы проявили характер, — отметил Гуардадо. — Мы дважды отыгрывались по ходу игры, забили гол в самом конце. Это всегда хорошо отражается на настроении в коллективе.

— Кажется, что местами Мексика была и ближе к победе.

— Это футбол. Да, Португалия — чемпионы Европы, но не стоит их бояться. В концовке мы сыграли именно так, как должны. Многие говорили нам: «Португалия сильна, у них есть Роналду», но с ними можно играть. Повторюсь, все зависит только от нашей уверенности. Когда мы ловим свою игру, то нам никто не страшен.

— Что вы думаете о сборной России?

— У них уже три очка, и они играют дома. Впереди матч с Новой Зеландией, но так получается, что матч третьего тура будет значить очень много. Россия играет с мотивацией. Нам точно не будет легче, чем с Португалией. Там много хороших игроков. Да, потенциально Португалия фаворит нашей группы, но прямо сейчас у России три очка, а у Португалии одно и ей еще тоже играть с Россией. (Артур ЕНИКЕЕВ).

Во втором матче турнира Португалия сыграет с Россией 21 июня в Москве.