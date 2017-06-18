Роналду не явился на пресс-конференцию после матча Кубка конфедераций с мексиканцами

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«Как только Роналду обработают колено, он выйдет в микст-зону для общения с журналистами», — заявил представитель организаторов турнира.

Встреча первого тура группы А Португалия — Мексика завершилась со счетом 2:2. В составе португальцев забитыми мячами отметились Рикарду Куарежма (34-я минута) и Седрик Соареш (86), у мексиканцев отличились Хавьер Эрнандес (42) и Эктор Морено (90). Роналду был признан лучшим игроком матча.