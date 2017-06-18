Сантуш: Ничья — справедливый результат, мексиканцы были агрессивней и быстрей
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился впечатлениями от матча Кубка конфедераций со сборной Мексики.
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Видимо, что-то случилось...
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Встреча, прошедшая в Казани, завершилась вничью со счётом 2:2. При этом португальцы позволили мексиканцам сравнять счёт в компенсированное время.
«От имени сборной хочу выразить соболезнования семьям всех, кто пострадал от лесного пожара в Португалии. Что касается игры, то нам было трудно. Мексиканцы были агрессивней, быстрей. Они давили, не давали нам играть. Два или три раза мы даже не могли начать атаку длинным пасом. В общем, тяжело было контролировать игру. Первые минут 20−25 не могли создать ничего впереди, а соперник создавал. При этом у мексиканцев были проблемы в обороне, но мы не могли этим воспользоваться. Честно говоря, и мы не давали им играть, и они нам.
Да, мы забили первыми, но могли забить два и не пропустить ни одного. Опять же Мексика грамотно реагировала на пропущенные голы. В перерыве я сказал игрокам: “Надо усилить давление в атаке, играть через мелкий пас”. Первые семь минут второго тайма улучшений не произошло и я произвёл замены. Потом игра выровнялась, перестали позволять сопернику отбирать у нас мяч. Хотели победить, выдвинулись вперёд и
Будем исправлять ошибки. Мы давали мексиканцам много пространства, долго разворачивались при потере мяча, постоянно теряли его. Приходилось бегать вокруг них, команда стала боятся играть и реже владела мячом. Но когда Роналду
Проблема с физикой? Нет, мы не выглядели усталыми. Скорее соперник был динамичным. Мы не всегда владели мячом, контратаковали, но не всегда получалось. Когда делали
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