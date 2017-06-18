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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18:00 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
21:00 1-й тайм Камерун 0
Чили 0
тв
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
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Россия
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24.06 не начался Новая Зеландия
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25.06 трансляция Чили 0
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30112332/
18 июня 2017, 21:04 | ТАСС

Агент Барбоза: Оборона сборной России способна сдержать Роналду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Оборона сборной России по футболу способна сдержать капитана команды Португалии Криштиану Роналду в предстоящем матче Кубка конфедераций. Такое мнение ТАСС высказал агент Паулу Барбоза.

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В воскресенье сборные Португалии и Мексики сыграли между собой вничью со счетом 2:2. Роналду сделал голевую передачу и был признан лучшим игроком матча.

«Не скажу, что Роналду провел блестящий матч. Неплохой, да, но мы все знаем, что он может играть лучше. Пусть у сборной России и не самая опытная оборона (центральные защитники российской сборной Федор Кудряшов, Виктор Васин и Георгий Джикия на троих провели 18 матчей за национальную команду. — Прим. ТАСС), но и она вполне может сдержать Роналду. В любом случае это игроки сборной, талантливые футболисты», — отметил Барбоза.

«Сборная России не будет испытывать большого давления, команде нечего терять. Преимущество даст и результат первых матчей — команда России выиграла, а сборная Португалии очки потеряла», — добавил португалец.

Барбоза отметил, что мексиканцы заслужили ничью в матче с португальцами. «Сборная Португалии играла недостаточно хорошо и не использовала свой шанс выиграть этот матч. У команды не получалось держать игру под контролем, были проблемы с переходом из обороны в атаку, особенно в первом тайме. Надо отдать должное и мексиканцам, они заслужили эту ничью», — отметил Барбоза.

Сборная России проведет матч с командой Португалии 21 июня в Москве.
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