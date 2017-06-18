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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18:00 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
21:00 1-й тайм Камерун 0
Чили 0
тв
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30112317/
18 июня 2017, 20:59 | Чемпионат.com

Нани: Сборная России — трудный соперник, но цель сборной Португалии — победа

Нападающий сборной Португалии Нани подвёл итоги матча Кубка конфедераций с командой Мексики (2:2) и поделился ожиданиями от матча со сборной России.

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© РИА "Новости"
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«Игра была в наших руках, трудно принять гол на последней минуте. Но ничего не потеряно. Впереди у нас две игры, в которых нужно победить.

Сборная России — трудный соперник, у нас уже была возможность сыграть с ними. Они будут играть дома с поддержкой своих болельщиков, это станет дополнительной мотивацией. Но у нас есть цель, и мы сконцентрированы только на ней. Мы хотим победить, — приводит слова Нани A Bola со ссылкой на RTP.
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18 Июня, 18:00 Зрители 34372 Группа A Казань Арена
Португалия 2:2
Первый тайм: 1:1
Мексика
Главные тренеры
Фернанду Сантуш Хуан Карлос Осорио
Голы
34′ Рикарду Куарежма (Криштиану Роналду) 20
86′ Седрик Суариш 21
14 Хавьер Эрнандес (К. Вела) 42′
15 Эктор Морено (Хонатан дос Сантос) 90+1′
Составы
Руй Патрисиу 1
Седрик Суариш 21
Рафаэл Геррейру 5
Пепе 3
Жозе Фонти 6
90+3′ Андре Гомиш 15
Криштиану Роналду (к) 7
Виллиам Карвалью 14
82′ Рикарду Куарежма 20
Андре Силва 9
58′ Жоау Моутинью 8
68′ Адриэн Силва 23
58′ Нани 17
Желсон Мартинш 18
13 Гильермо Очоа
7 Мигель Лаюн
5 Диего Рейес
15 Эктор Морено
6 Хонатан дос Сантос
16 Эктор Эррера
14 Хавьер Эрнандес
18 Андрес Гуардадо (к) 73′
3 Карлос Сальседо 67′
2 Нестор Араухо
11 Карлос Альберто Вела 57′
10 Джовани Дос Сантос
9 Рауль Хименес 79′
19 Орибе Перальта
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 3
2 Угловые 3
14 Фолы 14
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Нестор Питана (Аргентина)
Боковой судья Эрнан Майдана (Аргентина)
Боковой судья Хуан Пабло Белатти (Аргентина)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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