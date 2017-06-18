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«Игра была в наших руках, трудно принять гол на последней минуте. Но ничего не потеряно. Впереди у нас две игры, в которых нужно победить.

Сборная России — трудный соперник, у нас уже была возможность сыграть с ними. Они будут играть дома с поддержкой своих болельщиков, это станет дополнительной мотивацией. Но у нас есть цель, и мы сконцентрированы только на ней. Мы хотим победить, — приводит слова Нани A Bola со ссылкой на RTP.