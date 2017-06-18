Нани: Сборная России — трудный соперник, но цель сборной Португалии — победа
Нападающий сборной Португалии Нани подвёл итоги матча Кубка конфедераций с командой Мексики (2:2) и поделился ожиданиями от матча со сборной России.
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«Игра была в наших руках, трудно принять гол на последней минуте. Но ничего не потеряно. Впереди у нас две игры, в которых нужно победить.
Сборная России — трудный соперник, у нас уже была возможность сыграть с ними. Они будут играть дома с поддержкой своих болельщиков, это станет дополнительной мотивацией. Но у нас есть цель, и мы сконцентрированы только на ней. Мы хотим победить, — приводит слова Нани A Bola со ссылкой на RTP.
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|18 Июня, 18:00
|Зрители 34372
|Группа A
|Казань Арена
|Португалия
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2:2
Первый тайм: 1:1
|Мексика
Главные тренеры
|Фернанду Сантуш
|Хуан Карлос Осорио
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|3
|2
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Нестор Питана (Аргентина)
|Боковой судья
|Эрнан Майдана (Аргентина)
|Боковой судья
|Хуан Пабло Белатти (Аргентина)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти