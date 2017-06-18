Лев: Кубок конфедераций не является подарком для сборной Германии

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Сборная Германии стартует на Кубке конфедераций матчем с командой Австралии 19 июня в Сочи.

«Мы рады играть на этом турнире, в России нас приняли исключительно радушно. Команда не может дождаться начала турнира. Многие думают, что Кубок конфедераций что-то вроде подарка для нашей сборной, но это не так. Участие в турнире поможет ребятам набраться опыта, а это очень и очень важно, все относятся к данному соревнованию с полной серьезностью», — сказал Лев.

Ранее стало известно, что ворота сборной Германии в предстоящем матче будет защищать Бернд Лено.

«Я еще не окончательно определился с тем составом, который выйдет на поле в матче против команды Австралии. В любом случае, если даже кто-то не выйдет на поле в первом матче, у ребят будет шанс сыграть против команды Чили. В первую очередь, мы хотели бы грамотно и стабильно сыграть в обороне, так как команда Австралии играет в быстрый футбол», — добавил он.