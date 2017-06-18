Лев: Кубок конфедераций не является подарком для сборной Германии
СОЧИ, 18 июня. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Кубок конфедераций по футболу не является подарком для сборной Германии, команда относится к нему серьезно. Об этом журналистам рассказал главный тренер немецкой сборной Иоахим Лев.
Сборная Германии стартует на Кубке конфедераций матчем с командой Австралии 19 июня в Сочи.
«Мы рады играть на этом турнире, в России нас приняли исключительно радушно. Команда не может дождаться начала турнира. Многие думают, что Кубок конфедераций
Ранее стало известно, что ворота сборной Германии в предстоящем матче будет защищать Бернд Лено.
«Я еще не окончательно определился с тем составом, который выйдет на поле в матче против команды Австралии. В любом случае, если даже
Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве,
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