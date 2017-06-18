Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18:00 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
21:00 1-й тайм Камерун 0
Чили 0
тв
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30112264/
18 июня 2017, 20:42 | ТАСС

Лев: Кубок конфедераций не является подарком для сборной Германии

СОЧИ, 18 июня. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Кубок конфедераций по футболу не является подарком для сборной Германии, команда относится к нему серьезно. Об этом журналистам рассказал главный тренер немецкой сборной Иоахим Лев.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© ТАСС

Сборная Германии стартует на Кубке конфедераций матчем с командой Австралии 19 июня в Сочи.

«Мы рады играть на этом турнире, в России нас приняли исключительно радушно. Команда не может дождаться начала турнира. Многие думают, что Кубок конфедераций что-то вроде подарка для нашей сборной, но это не так. Участие в турнире поможет ребятам набраться опыта, а это очень и очень важно, все относятся к данному соревнованию с полной серьезностью», — сказал Лев.

Ранее стало известно, что ворота сборной Германии в предстоящем матче будет защищать Бернд Лено.

«Я еще не окончательно определился с тем составом, который выйдет на поле в матче против команды Австралии. В любом случае, если даже кто-то не выйдет на поле в первом матче, у ребят будет шанс сыграть против команды Чили. В первую очередь, мы хотели бы грамотно и стабильно сыграть в обороне, так как команда Австралии играет в быстрый футбол», — добавил он.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В группе Б сыграют команды Германии, Австралии, Камеруна и Чили. В группе А выступят сборные России, Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал турнира пройдет в Санкт- Петербурге 2 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Роналду не явился на пресс-конференцию после матча Кубка конфедераций с мексиканцами

Роналду не явился на пресс-конференцию после матча Кубка конфедераций с мексиканцами

КАЗАНЬ, 18 июня. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду не явился на пресс-конференцию после матча Кубка конфедераций со сборной Мексики, который прошел в Казани.
Еще 7 новостей   Все новости
18 июня

Мутко: понравилось, как работала система видеоповторов в игре Португалия - Мексика

Камерун - Чили. Онлайн-трансляция

Главный тренер сборной Германии Лев поздравил Черчесова с победой над новозеландцами
Викторина
Какой футболист провел больше всех матчей за сборную России?