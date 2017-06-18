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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18:00 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
21:00 1-й тайм Камерун 0
Чили 0
тв
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30112261/
18 июня 2017, 20:41 | ТАСС

Мутко заявил, что ему понравилась работа системы видеоповторов в игре Португалия — Мексика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Вице-премьер РФ, глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко рассказал, что ему понравилось, как сработала система видеоповторов во время матча Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики. Об этом он заявил ТАСС.

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В воскресенье сборные Португалии и Мексики сыграли между собой вничью со счетом 2:2. На 21-й минуте защитник португальцев Пепе отправил мяч в сетку ворот соперника, однако после просмотра видеоповтора гол был отменен, так как был зафиксирован офсайд.

«Мне понравилось, как работала система, не было никакой большой задержки, — сказал Мутко. — Цена гола имеет очень высокое значение, и то, что на повторе увидели и зафиксировали “вне игры”, это здорово, это разгружает арбитра, разделяет ответственность. Все проходит быстро и оперативно, прошли секунды и все решения приняли. Сейчас все тестируют, и за этим будущее, это хорошее новшество у ФИФА».

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии. На Кубке конфедераций система была применена впервые.
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