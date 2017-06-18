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В воскресенье сборные Португалии и Мексики сыграли между собой вничью со счетом 2:2. На 21-й минуте защитник португальцев Пепе отправил мяч в сетку ворот соперника, однако после просмотра видеоповтора гол был отменен, так как был зафиксирован офсайд.

«Мне понравилось, как работала система, не было никакой большой задержки, — сказал Мутко. — Цена гола имеет очень высокое значение, и то, что на повторе увидели и зафиксировали “вне игры”, это здорово, это разгружает арбитра, разделяет ответственность. Все проходит быстро и оперативно, прошли секунды и все решения приняли. Сейчас все тестируют, и за этим будущее, это хорошее новшество у ФИФА».

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии. На Кубке конфедераций система была применена впервые.