Александр Кержаков: Португалию не случайно называют фаворитом Кубка конфедераций

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Он также добавил, что матчи с этими соперниками станут настоящей проверкой для сборной России.

— Счет по игре. Хотя, после того, как португальцы открыли счет, я не был уверен, что сборная Мексики сумеет отыграться, — сказал Кержаков. — Но очень здорово сыграл Эрнандес, забивший ответный мяч. При счете 1:1 у него был еще один убойный момент, но он, находясь в хорошей позиции, пробил выше ворот. У нашей сборной очень сильные противники, встреча с которыми станет настоящей проверкой. Португальцы, прежде всего, сильны командной игрой и их не случайно считают фаворитом турнира. (Александр ЛЬВОВ).

На групповом турнире Кубка конфедераций Россия 21 июня в Москве сыграет с Португалией, а 24 июня — с Мексикой в Казани.