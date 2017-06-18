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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18:00 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
21:00 1-й тайм Камерун 0
Чили 0
тв
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
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28.06 не начался 1A
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1/2 финала
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30112258/
18 июня 2017, 20:41 | Спорт-Экспресс

Александр Кержаков: Португалию не случайно называют фаворитом Кубка конфедераций

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков после матча Кубка конфедераций-2017 Португалия — Мексика (2:2) отметил, что счет получился по игре.

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Он также добавил, что матчи с этими соперниками станут настоящей проверкой для сборной России.

— Счет по игре. Хотя, после того, как португальцы открыли счет, я не был уверен, что сборная Мексики сумеет отыграться, — сказал Кержаков. — Но очень здорово сыграл Эрнандес, забивший ответный мяч. При счете 1:1 у него был еще один убойный момент, но он, находясь в хорошей позиции, пробил выше ворот. У нашей сборной очень сильные противники, встреча с которыми станет настоящей проверкой. Португальцы, прежде всего, сильны командной игрой и их не случайно считают фаворитом турнира. (Александр ЛЬВОВ).

На групповом турнире Кубка конфедераций Россия 21 июня в Москве сыграет с Португалией, а 24 июня — с Мексикой в Казани.
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