Александр Кержаков: Португалию не случайно называют фаворитом Кубка конфедераций
Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков после матча Кубка конфедераций-2017 Португалия — Мексика (2:2) отметил, что счет получился по игре.
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Он также добавил, что матчи с этими соперниками станут настоящей проверкой для сборной России.
— Счет по игре. Хотя, после того, как португальцы открыли счет, я не был уверен, что сборная Мексики сумеет отыграться, — сказал Кержаков. — Но очень здорово сыграл Эрнандес, забивший ответный мяч. При счете 1:1 у него был еще один убойный момент, но он, находясь в хорошей позиции, пробил выше ворот. У нашей сборной очень сильные противники, встреча с которыми станет настоящей проверкой. Португальцы, прежде всего, сильны командной игрой и их не случайно считают фаворитом турнира. (Александр ЛЬВОВ).
На групповом турнире Кубка конфедераций Россия 21 июня в Москве сыграет с Португалией, а 24 июня — с Мексикой в Казани.
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