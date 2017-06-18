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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18:00 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
21:00 1-й тайм Камерун 0
Чили 0
тв
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
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24.06 не начался Мексика
Россия
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24.06 не начался Новая Зеландия
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Камерун
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30112255/
18 июня 2017, 20:40 | Спорт-Экспресс

Хуан Карлос Осорио: Мексика играла против очень сильной команды, и делала это хорошо

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио после матча Кубка конфедераций-2017 против Португалии (2:2) остался доволен выступлением своей команды, передает корреспондент «СЭ» Михаил ГОНЧАРОВ.

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Специалист подчеркнул, что мексиканцы постараются сделать все, чтобы обыграть Новую Зеландию в следующем матче.

— Думаю, что статистику нужно обсудить и рассмотреть, тем не менее, я посмотрел, что пишет сайт ФИФА, у нас почти 60 процентов времени владения мячом, — сказал Осорио. — Так что, считаю, мы показали хорошую игру, противостояли все-таки чемпионам Европы. Действовали уравновешенно по схеме 4−3−3, соперник — также, и в конце ему пришлось поменять систему, это о многом говорит. Мы выполнили наш план.

Все три нападающих Португалии — очень сильны. Странно, что после 34 минут они смогли только забить. Мы их смогли останавливать до этого времени. С 37-й по 45-ю мы имели несколько моментов, у Эрнандеса были еще шансы, помимо гола. А во втором тайме наша команда разработала подробный план, португальцы стали больше защищаться, хотя, может, они так и хотели, не знаю. Но мы выполнили свой план — и это позволило нам забивать. В конце концов, нам удалось сравнять счет.

— Чего не хватало в игре Мексики?

— Я еще раз повторю: мы играли против очень сильной команды. И делали это хорошо. Мы смотрелись не хуже них — по меньшей мере. Всегда есть над чем работать. Может, нужно было больше забивать. Однако во втором тайме мы точно показали, что очень сильная команда.

— Такой результат позволит вам выйти в полуфинал?

— Каждая игра важна. Это была лишь первая. Мы попытаемся сосредоточиться на следующей, соперник тоже трудный, будет играть изо всех сил, это его последний шанс остаться.
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