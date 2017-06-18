Седрик: Сборная Португалии разочарована ничьей с Мексикой, мы хотели победить
Защитник сборной Португалии Седрик прокомментировал ничью с командой Мексики (2:2) в матче 1-го тура группы А Кубка конфедераций — 2017.
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Игрок стал автором второго гола своей команды.
«Всю игру португальцы были опаснее. Мы знали о силе сборной Мексики, в составе которой очень хорошие футболисты. Тем не менее мы превосходили соперника, играли опаснее и более организованно. Результатом игры разочарованы. Самым важным для нас было победить. Это был лишь первый матч, и результат не самый плохой, но, конечно, мы хотели победить», — цитирует Седрика A Bola.
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