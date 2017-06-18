Седрик: Сборная Португалии разочарована ничьей с Мексикой, мы хотели победить

Игрок стал автором второго гола своей команды.

«Всю игру португальцы были опаснее. Мы знали о силе сборной Мексики, в составе которой очень хорошие футболисты. Тем не менее мы превосходили соперника, играли опаснее и более организованно. Результатом игры разочарованы. Самым важным для нас было победить. Это был лишь первый матч, и результат не самый плохой, но, конечно, мы хотели победить», — цитирует Седрика A Bola.