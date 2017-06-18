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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18:00 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
21:00 1-й тайм Камерун 0
Чили 0
тв
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30112252/
18 июня 2017, 20:39 | Чемпионат.com

Седрик: Сборная Португалии разочарована ничьей с Мексикой, мы хотели победить

Защитник сборной Португалии Седрик прокомментировал ничью с командой Мексики (2:2) в матче 1-го тура группы А Кубка конфедераций — 2017.

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© РИА "Новости"
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Игрок стал автором второго гола своей команды.

«Всю игру португальцы были опаснее. Мы знали о силе сборной Мексики, в составе которой очень хорошие футболисты. Тем не менее мы превосходили соперника, играли опаснее и более организованно. Результатом игры разочарованы. Самым важным для нас было победить. Это был лишь первый матч, и результат не самый плохой, но, конечно, мы хотели победить», — цитирует Седрика A Bola.
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