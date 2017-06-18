Криштиану сотворил, Чичарито — ответил. Казань увидела звезд в деле
Во втором матче Кубка конфедераций Португалия и Мексика сыграли в результативную ничью, оставив Россию на первом месте в группе.
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НАЙТИ ПОРТУГАЛЬЦА
Столица Татарстана в воскресенье окрасилась в зеленый.
Не полностью, конечно же, но главные туристические зоны города были сплошь усыпаны добродушными гостями из Мексики. С самого утра они создавали атмосферу футбольного праздника, заглядывали в каждый уголок улицы Баумана, восхищенно бродили вокруг
Их было много. Очень. Счет шел не на десятки и даже не на сотни. Конечно, большие футбольные турниры знали и более масштабные нашествия иностранных болельщиков, однако не восхищаться гостями из Северной Америки, уж извините, не получается. Так далеко, так дорого (трехматчевая программа с перелетами и проживанием — от 3500 долларов на человека), так необязательно (ведь через год — куда более серьезный турнир в нашей же стране), но все это не стало помехой приехать уже сейчас. Мексиканские журналисты объяснили все одной простой фразой: «Мы все ОЧЕНЬ любим футбол!» и добавили, что по предварительным подсчетам в России их
А вот португальцев за целый день гуляний по Казани я встретил ровно семерых. Возможно,
БЕЗ 10 ТЫСЯЧ АНШЛАГ
Несмотря на массовость, усилий одних мексиканцев все равно не хватало — стадион нужно было заполнять, чтобы не позориться на глазах всего мира. По данным на пятницу организаторам удалось реализовать чуть менее 30 тысяч билетов, поэтому в субботу в бой пошла тяжелая артиллерия — бесплатная раздача в определенных кругах. Моральную и финансовую стороны вопроса пока отбросим и просто заметим, что «программа лояльности» принесла
Хотя могло быть, наверное, и лучше.
ИСТОРИЧЕСКАЯ ВИДЕООТМЕНА
Фигуре Криштиану накануне была посвящена большая часть португальской пресс-конференции: Руй Патрисиу и Фернанду Сантуш стойко и долго отбивались от вопросов репортеров про налоги, уголовные преследования и честность главной звезды, заверив, что все эти разговоры никак ни на чье настроение в матче не повлияют. И ведь не соврали, Роналду действительно провел игру на очень высоком уровне и казанских зрителей порадовал.
Причем не смутила Криштиану даже засушливая стартовая 10-минутка, когда он толком не касался мяча. Взрываться эпизодами? Да пожалуйста! Сначала протащил и точно отдал на партнера. Затем исполнил штрафной. А следом — получите выстрел в перекладину, после которого Пепе и забил первый гол в матче. Португальцы успели обняться и порадоваться, зрители — покричать, а тут вдруг прибежал арбитр, взял время на совещание с видеоассистентом и вынес вердикт: не засчитывать! Офсайд в предыдущей стадии атаки действительно был, и момент навсегда попал в историю.
КАКОЙ ПАС РОНАЛДУ! КАКАЯ РАЗВЯЗКА!
Хотя и отмененный гол позволил португальцам проснуться и встряхнуться после блеклого начала — совсем скоро Роналду в очередной раз умчался к штрафной, успел запутаться в собственных ногах, как вдруг на паузе выдал гениальный пас вдоль вратарской на набежавшего Куарежму. А тот убрал вратаря на замахе, тихонько катнул мяч в ворота и побежал обнимать капитана.
Но и Мексика свой гол тоже заслуживала, она его усилиями Чичарито, нырнувшего рыбкой рядом с Пепе, до перерыва и забила.
Во втором тайме матч настойчиво катился к ничьей — команды засыпали, болельщики зевали, зато все это компенсировалось последней 10-минуткой, вместившей в себя ярчайшую вспышку и еще два гола. Друг за другом, один эмоциональнее другого. Португальцы забили первыми, а мексиканцы героически ответили в добавленное время. «Казань Арена» может быть довольна — она увидела классное шоу. Радостными разойдутся гулять по России дальше и добродушные мексиканцы.
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|18 Июня, 18:00
|Зрители 34372
|Группа A
|Казань Арена
|Португалия
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2:2
Первый тайм: 1:1
|Мексика
|Фернанду Сантуш
|Хуан Карлос Осорио
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|3
|2
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Нестор Питана (Аргентина)
|Боковой судья
|Эрнан Майдана (Аргентина)
|Боковой судья
|Хуан Пабло Белатти (Аргентина)
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