К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

НАЙТИ ПОРТУГАЛЬЦА

Столица Татарстана в воскресенье окрасилась в зеленый.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Но этих веселых ребят все же намнооооого больше. Увидел мексиканца - стырь шляпу и фоткайся. <a href="https://t.co/Dzkopv5V9g">pic.twitter.com/Dzkopv5V9g</a></p>— Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) <a href="https://twitter.com/Goncharov_Mike/status/876369262390149120">18 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Не полностью, конечно же, но главные туристические зоны города были сплошь усыпаны добродушными гостями из Мексики. С самого утра они создавали атмосферу футбольного праздника, заглядывали в каждый уголок улицы Баумана, восхищенно бродили вокруг Кул-Шарифа, дарили свои улыбки каждому встречному, а заодно и возможность сфотографироваться со своими роскошными сомбреро. К кому из них ни подходил, все в восторженных тонах рассказывали про теплый российский прием, с горящими глазами описывали красоты города и доброту местных людей и выражали уверенность в вечерней победе над чемпионами Европы во главе с Криштиану.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">2:0 будет, говорят. Криштиану такой-сякой, Чичарито забьет. <a href="https://t.co/8yT0TraqKp">pic.twitter.com/8yT0TraqKp</a></p>— Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) <a href="https://twitter.com/Goncharov_Mike/status/876380079470895105">18 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Их было много. Очень. Счет шел не на десятки и даже не на сотни. Конечно, большие футбольные турниры знали и более масштабные нашествия иностранных болельщиков, однако не восхищаться гостями из Северной Америки, уж извините, не получается. Так далеко, так дорого (трехматчевая программа с перелетами и проживанием — от 3500 долларов на человека), так необязательно (ведь через год — куда более серьезный турнир в нашей же стране), но все это не стало помехой приехать уже сейчас. Мексиканские журналисты объяснили все одной простой фразой: «Мы все ОЧЕНЬ любим футбол!» и добавили, что по предварительным подсчетам в России их соотечественников-фанатов ожидается порядка семи тысяч. Наверное, это недалеко от истины, хотя проверить из-за разброса зеленых человечков по всей арене было слишком трудно.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Сколько же их приедет в следующем году, если сейчас почти вся Казань зелёная ))) <a href="https://t.co/uREawCJGnq">pic.twitter.com/uREawCJGnq</a></p>— Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) <a href="https://twitter.com/Goncharov_Mike/status/876391592411713536">18 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А вот португальцев за целый день гуляний по Казани я встретил ровно семерых. Возможно, кому-то повезло больше.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Есть, есть и поклонники таланта КриРо) <a href="https://t.co/cO3jIjfdqC">pic.twitter.com/cO3jIjfdqC</a></p>— Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) <a href="https://twitter.com/Goncharov_Mike/status/876368122709782528">18 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

БЕЗ 10 ТЫСЯЧ АНШЛАГ

Несмотря на массовость, усилий одних мексиканцев все равно не хватало — стадион нужно было заполнять, чтобы не позориться на глазах всего мира. По данным на пятницу организаторам удалось реализовать чуть менее 30 тысяч билетов, поэтому в субботу в бой пошла тяжелая артиллерия — бесплатная раздача в определенных кругах. Моральную и финансовую стороны вопроса пока отбросим и просто заметим, что «программа лояльности» принесла кое-какой результат. Посещаемость оказалась достойной — при 35 тысячах присутствующих до официального аншлага не хватило «десятки».

Хотя могло быть, наверное, и лучше. Все-таки не каждый день в Россию приезжает лучший футболист мира….

ИСТОРИЧЕСКАЯ ВИДЕООТМЕНА

Фигуре Криштиану накануне была посвящена большая часть португальской пресс-конференции: Руй Патрисиу и Фернанду Сантуш стойко и долго отбивались от вопросов репортеров про налоги, уголовные преследования и честность главной звезды, заверив, что все эти разговоры никак ни на чье настроение в матче не повлияют. И ведь не соврали, Роналду действительно провел игру на очень высоком уровне и казанских зрителей порадовал.

Причем не смутила Криштиану даже засушливая стартовая 10-минутка, когда он толком не касался мяча. Взрываться эпизодами? Да пожалуйста! Сначала протащил и точно отдал на партнера. Затем исполнил штрафной. А следом — получите выстрел в перекладину, после которого Пепе и забил первый гол в матче. Португальцы успели обняться и порадоваться, зрители — покричать, а тут вдруг прибежал арбитр, взял время на совещание с видеоассистентом и вынес вердикт: не засчитывать! Офсайд в предыдущей стадии атаки действительно был, и момент навсегда попал в историю.

КАКОЙ ПАС РОНАЛДУ! КАКАЯ РАЗВЯЗКА!

Хотя и отмененный гол позволил португальцам проснуться и встряхнуться после блеклого начала — совсем скоро Роналду в очередной раз умчался к штрафной, успел запутаться в собственных ногах, как вдруг на паузе выдал гениальный пас вдоль вратарской на набежавшего Куарежму. А тот убрал вратаря на замахе, тихонько катнул мяч в ворота и побежал обнимать капитана.

Но и Мексика свой гол тоже заслуживала, она его усилиями Чичарито, нырнувшего рыбкой рядом с Пепе, до перерыва и забила.

Во втором тайме матч настойчиво катился к ничьей — команды засыпали, болельщики зевали, зато все это компенсировалось последней 10-минуткой, вместившей в себя ярчайшую вспышку и еще два гола. Друг за другом, один эмоциональнее другого. Португальцы забили первыми, а мексиканцы героически ответили в добавленное время. «Казань Арена» может быть довольна — она увидела классное шоу. Радостными разойдутся гулять по России дальше и добродушные мексиканцы.