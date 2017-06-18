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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18:00 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
21:00 трансляция Камерун 0
Чили 0
тв
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30112202/
18 июня 2017, 20:28 | Спорт-Экспресс

Криштиану сотворил, Чичарито — ответил. Казань увидела звезд в деле

Во втором матче Кубка конфедераций Португалия и Мексика сыграли в результативную ничью, оставив Россию на первом месте в группе.

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НАЙТИ ПОРТУГАЛЬЦА

Столица Татарстана в воскресенье окрасилась в зеленый.

Не полностью, конечно же, но главные туристические зоны города были сплошь усыпаны добродушными гостями из Мексики. С самого утра они создавали атмосферу футбольного праздника, заглядывали в каждый уголок улицы Баумана, восхищенно бродили вокруг Кул-Шарифа, дарили свои улыбки каждому встречному, а заодно и возможность сфотографироваться со своими роскошными сомбреро. К кому из них ни подходил, все в восторженных тонах рассказывали про теплый российский прием, с горящими глазами описывали красоты города и доброту местных людей и выражали уверенность в вечерней победе над чемпионами Европы во главе с Криштиану.

Их было много. Очень. Счет шел не на десятки и даже не на сотни. Конечно, большие футбольные турниры знали и более масштабные нашествия иностранных болельщиков, однако не восхищаться гостями из Северной Америки, уж извините, не получается. Так далеко, так дорого (трехматчевая программа с перелетами и проживанием — от 3500 долларов на человека), так необязательно (ведь через год — куда более серьезный турнир в нашей же стране), но все это не стало помехой приехать уже сейчас. Мексиканские журналисты объяснили все одной простой фразой: «Мы все ОЧЕНЬ любим футбол!» и добавили, что по предварительным подсчетам в России их соотечественников-фанатов ожидается порядка семи тысяч. Наверное, это недалеко от истины, хотя проверить из-за разброса зеленых человечков по всей арене было слишком трудно.

А вот португальцев за целый день гуляний по Казани я встретил ровно семерых. Возможно, кому-то повезло больше.

БЕЗ 10 ТЫСЯЧ АНШЛАГ

Несмотря на массовость, усилий одних мексиканцев все равно не хватало — стадион нужно было заполнять, чтобы не позориться на глазах всего мира. По данным на пятницу организаторам удалось реализовать чуть менее 30 тысяч билетов, поэтому в субботу в бой пошла тяжелая артиллерия — бесплатная раздача в определенных кругах. Моральную и финансовую стороны вопроса пока отбросим и просто заметим, что «программа лояльности» принесла кое-какой результат. Посещаемость оказалась достойной — при 35 тысячах присутствующих до официального аншлага не хватило «десятки».

Хотя могло быть, наверное, и лучше. Все-таки не каждый день в Россию приезжает лучший футболист мира….

ИСТОРИЧЕСКАЯ ВИДЕООТМЕНА

Фигуре Криштиану накануне была посвящена большая часть португальской пресс-конференции: Руй Патрисиу и Фернанду Сантуш стойко и долго отбивались от вопросов репортеров про налоги, уголовные преследования и честность главной звезды, заверив, что все эти разговоры никак ни на чье настроение в матче не повлияют. И ведь не соврали, Роналду действительно провел игру на очень высоком уровне и казанских зрителей порадовал.

Причем не смутила Криштиану даже засушливая стартовая 10-минутка, когда он толком не касался мяча. Взрываться эпизодами? Да пожалуйста! Сначала протащил и точно отдал на партнера. Затем исполнил штрафной. А следом — получите выстрел в перекладину, после которого Пепе и забил первый гол в матче. Португальцы успели обняться и порадоваться, зрители — покричать, а тут вдруг прибежал арбитр, взял время на совещание с видеоассистентом и вынес вердикт: не засчитывать! Офсайд в предыдущей стадии атаки действительно был, и момент навсегда попал в историю.

КАКОЙ ПАС РОНАЛДУ! КАКАЯ РАЗВЯЗКА!

Хотя и отмененный гол позволил португальцам проснуться и встряхнуться после блеклого начала — совсем скоро Роналду в очередной раз умчался к штрафной, успел запутаться в собственных ногах, как вдруг на паузе выдал гениальный пас вдоль вратарской на набежавшего Куарежму. А тот убрал вратаря на замахе, тихонько катнул мяч в ворота и побежал обнимать капитана.

Но и Мексика свой гол тоже заслуживала, она его усилиями Чичарито, нырнувшего рыбкой рядом с Пепе, до перерыва и забила.

Во втором тайме матч настойчиво катился к ничьей — команды засыпали, болельщики зевали, зато все это компенсировалось последней 10-минуткой, вместившей в себя ярчайшую вспышку и еще два гола. Друг за другом, один эмоциональнее другого. Португальцы забили первыми, а мексиканцы героически ответили в добавленное время. «Казань Арена» может быть довольна — она увидела классное шоу. Радостными разойдутся гулять по России дальше и добродушные мексиканцы.
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18 Июня, 18:00 Зрители 34372 Группа A Казань Арена
Португалия 2:2
Первый тайм: 1:1
Мексика
Главные тренеры
Фернанду Сантуш Хуан Карлос Осорио
Голы
34′ Рикарду Куарежма (Криштиану Роналду) 20
86′ Седрик Суариш 21
14 Хавьер Эрнандес (К. Вела) 42′
15 Эктор Морено (Хонатан дос Сантос) 90+1′
Составы
Руй Патрисиу 1
Седрик Суариш 21
Рафаэл Геррейру 5
Пепе 3
Жозе Фонти 6
90+3′ Андре Гомиш 15
Криштиану Роналду (к) 7
Виллиам Карвалью 14
82′ Рикарду Куарежма 20
Андре Силва 9
58′ Жоау Моутинью 8
68′ Адриэн Силва 23
58′ Нани 17
Желсон Мартинш 18
13 Гильермо Очоа
7 Мигель Лаюн
5 Диего Рейес
15 Эктор Морено
6 Хонатан дос Сантос
16 Эктор Эррера
14 Хавьер Эрнандес
18 Андрес Гуардадо (к) 73′
3 Карлос Сальседо 67′
2 Нестор Араухо
11 Карлос Альберто Вела 57′
10 Джовани Дос Сантос
9 Рауль Хименес 79′
19 Орибе Перальта
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 3
2 Угловые 3
14 Фолы 14
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Нестор Питана (Аргентина)
Боковой судья Эрнан Майдана (Аргентина)
Боковой судья Хуан Пабло Белатти (Аргентина)
Обозначения
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Серия пенальти: нереализованный пенальти

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