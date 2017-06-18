Голкипер сборной Германии Лено выйдет в стартовом составе в матче с австралийцами

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Матч первого тура группового этапа Германия — Австралия пройдет в Сочи 19 июня.

«Я горд играть в России в качестве чемпионов мира. Мы очень рады и гордимся своей страной, которая имеет право выступать на таком турнире. Мы думаем только о победе, но, конечно, волнение есть, и это нормально. Тренер уже объявил мне, что я выйду в стартовом составе в матче против команды Австралии», — сказал Лено.

«Раньше я говорил по-русски бегло, но сейчас уже подзабыл язык. Я родился в России, мои родители из этой страны, мне приятно находиться тут. Стадион мне очень понравился, газон тоже хороший, все в Сочи выглядит очень хорошо, осталось только показать хорошую игру на таком стадионе. Думаю, что австралийцы будут играть в быстрый футбол, но отдадут нам инициативу», — отметил он.

Вратарь номер один в сборной Германии — Мануэль Нойер, считает Лено. «Конечно, вратарь номер один в нашей команде — Мануэль Нойер. Мы все пытаемся расти на его фоне и готовы заменить, если он вдруг получит травму, как это случилось сейчас», — добавил Лено.