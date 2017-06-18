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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18:00 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
21:00 1-й тайм Камерун 0
Чили 0
тв
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30112189/
18 июня 2017, 20:37 | ТАСС

Голкипер сборной Германии Лено выйдет в стартовом составе в матче с австралийцами

СОЧИ, 18 июня. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Вратарь сборной Германии по футболу Бернд Лено выйдет в стартовом составе команды в матче Кубка конфедераций против австралийцев. Об этом Лено рассказал журналистам.

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Матч первого тура группового этапа Германия — Австралия пройдет в Сочи 19 июня.

«Я горд играть в России в качестве чемпионов мира. Мы очень рады и гордимся своей страной, которая имеет право выступать на таком турнире. Мы думаем только о победе, но, конечно, волнение есть, и это нормально. Тренер уже объявил мне, что я выйду в стартовом составе в матче против команды Австралии», — сказал Лено.

«Раньше я говорил по-русски бегло, но сейчас уже подзабыл язык. Я родился в России, мои родители из этой страны, мне приятно находиться тут. Стадион мне очень понравился, газон тоже хороший, все в Сочи выглядит очень хорошо, осталось только показать хорошую игру на таком стадионе. Думаю, что австралийцы будут играть в быстрый футбол, но отдадут нам инициативу», — отметил он.

Вратарь номер один в сборной Германии — Мануэль Нойер, считает Лено. «Конечно, вратарь номер один в нашей команде — Мануэль Нойер. Мы все пытаемся расти на его фоне и готовы заменить, если он вдруг получит травму, как это случилось сейчас», — добавил Лено.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В группе Б сыграют команды Германии, Австралии, Камеруна и Чили. В группе А выступят сборные России, Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал турнира пройдет в Санкт- Петербурге 2 июля.
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