Голкипер сборной Германии Лено выйдет в стартовом составе в матче с австралийцами
СОЧИ, 18 июня. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Вратарь сборной Германии по футболу Бернд Лено выйдет в стартовом составе команды в матче Кубка конфедераций против австралийцев. Об этом Лено рассказал журналистам.
Матч первого тура группового этапа Германия — Австралия пройдет в Сочи 19 июня.
«Я горд играть в России в качестве чемпионов мира. Мы очень рады и гордимся своей страной, которая имеет право выступать на таком турнире. Мы думаем только о победе, но, конечно, волнение есть, и это нормально. Тренер уже объявил мне, что я выйду в стартовом составе в матче против команды Австралии», — сказал Лено.
«Раньше я говорил
Вратарь номер один в сборной Германии — Мануэль Нойер, считает Лено. «Конечно, вратарь номер один в нашей команде — Мануэль Нойер. Мы все пытаемся расти на его фоне и готовы заменить, если он вдруг получит травму, как это случилось сейчас», — добавил Лено.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве,
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