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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18:00 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
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21:00 1-й тайм Камерун 0
Чили 0
тв
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
тв
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21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
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22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
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Россия
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24.06 не начался Новая Зеландия
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30112177/
18 июня 2017, 20:35 | Чемпионат.com

Хусаинов: Видеоассистент исправил ошибку судьи в матче Португалия — Мексика

Эксперт по судейству Сергей Хусаинов поделился мнением об использовании системы видеопомощи арбитрам (VAR) в матче Кубка конфедераций Португалия — Мексика (2:2).

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© РИА "Новости"
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На 22-й минуте португальский защитник Пепе отправил мяч в ворота мексиканцев. Португальцы начали уже праздновать, но главный арбитр Нестор Питана проконсультировался с видеоассистентами. В результате просмотра видеоповтора стало ясно, что во время одной из передач было положение вне игры. Таким образом, гол был отменён.

«Почувствовал некую расслабленность, когда отменили гол Португалии. Но ведь ситуация не была сложной — не понятно, почему не разобрался лайнсмен. Конечно, хорошо, что судейская ошибка не повлияла на результат. Но надо понимать, что система видеоповторов — дорогое удовольствие. Использовать повсеместно её не получится.
В этой ситуации система видеоповторов оправдывает себя, но она всего лишь исправила несобранность арбитра. Было бы здорово, если бы гол отменили в той ситуации, когда судья физически не мог увидеть момент. А тут всё очевидно, но почему-то лайнсмен не смог принять правильное решение.

Видеоповторы немного расслабляют арбитров, но ведь не каждый момент можно будет пересмотреть. Судья должен быть полностью сконцентрирован на игре и не ошибаться в таких моментах, — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.
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