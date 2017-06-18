Португалия — Мексика: Криштиану Роналду получил награду BUD AF Man of the Match
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча 1-го тура группы A Португалия — Мексика, получив приз BUD AF Man of the Match.
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Он одержал победу в голосовании болельщиков всего мира.
32-летний футболист стал автором голевой передачи на Рикарду Куарежму, который точным ударом на 35-й минуте открыл счёт в матче. Встреча, которая проходила на стадионе «Казань Арена», завершилась со счётом 2:2.
Выбрать лучшего футболиста встречи в ходе каждой игры можно на сайте
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|18 Июня, 18:00
|Зрители 34372
|Группа A
|Казань Арена
|Португалия
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2:2
Первый тайм: 1:1
|Мексика
Главные тренеры
|Фернанду Сантуш
|Хуан Карлос Осорио
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|3
|2
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Нестор Питана (Аргентина)
|Боковой судья
|Эрнан Майдана (Аргентина)
|Боковой судья
|Хуан Пабло Белатти (Аргентина)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти