Португалия

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Он одержал победу в голосовании болельщиков всего мира.

32-летний футболист стал автором голевой передачи на Рикарду Куарежму, который точным ударом на 35-й минуте открыл счёт в матче. Встреча, которая проходила на стадионе «Казань Арена», завершилась со счётом 2:2.

Выбрать лучшего футболиста встречи в ходе каждой игры можно на сайте bud-match. com. Голосование начинается в перерыве и идёт до конца матча.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Криштиану Роналду?? - лучший игрок матча Bud Alcohol Free! ?<a href="https://twitter.com/hashtag/PORMEX?src=hash">#PORMEX</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/BUDAFMOTM?src=hash">#BUDAFMOTM</a> <a href="https://t.co/h6M6jRWPBI">pic.twitter.com/h6M6jRWPBI</a></p>— #КК2017 (@fifaworldcup_ru) <a href="https://twitter.com/fifaworldcup_ru/status/876483391503380480">18 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>