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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18:00 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
21:00 трансляция Камерун 0
Чили 0
тв
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30112094/
18 июня 2017, 20:18 | Чемпионат.com

Португалия — Мексика: Криштиану Роналду получил награду BUD AF Man of the Match

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча 1-го тура группы A Португалия — Мексика, получив приз BUD AF Man of the Match.

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© РИА "Новости"
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Он одержал победу в голосовании болельщиков всего мира.

32-летний футболист стал автором голевой передачи на Рикарду Куарежму, который точным ударом на 35-й минуте открыл счёт в матче. Встреча, которая проходила на стадионе «Казань Арена», завершилась со счётом 2:2.

Выбрать лучшего футболиста встречи в ходе каждой игры можно на сайте bud-match.com. Голосование начинается в перерыве и идёт до конца матча.
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18 Июня, 18:00 Зрители 34372 Группа A Казань Арена
Португалия 2:2
Первый тайм: 1:1
Мексика
Главные тренеры
Фернанду Сантуш Хуан Карлос Осорио
Голы
34′ Рикарду Куарежма (Криштиану Роналду) 20
86′ Седрик Суариш 21
14 Хавьер Эрнандес (К. Вела) 42′
15 Эктор Морено (Хонатан дос Сантос) 90+1′
Составы
Руй Патрисиу 1
Седрик Суариш 21
Рафаэл Геррейру 5
Пепе 3
Жозе Фонти 6
90+3′ Андре Гомиш 15
Криштиану Роналду (к) 7
Виллиам Карвалью 14
82′ Рикарду Куарежма 20
Андре Силва 9
58′ Жоау Моутинью 8
68′ Адриэн Силва 23
58′ Нани 17
Желсон Мартинш 18
13 Гильермо Очоа
7 Мигель Лаюн
5 Диего Рейес
15 Эктор Морено
6 Хонатан дос Сантос
16 Эктор Эррера
14 Хавьер Эрнандес
18 Андрес Гуардадо (к) 73′
3 Карлос Сальседо 67′
2 Нестор Араухо
11 Карлос Альберто Вела 57′
10 Джовани Дос Сантос
9 Рауль Хименес 79′
19 Орибе Перальта
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 3
2 Угловые 3
14 Фолы 14
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Нестор Питана (Аргентина)
Боковой судья Эрнан Майдана (Аргентина)
Боковой судья Хуан Пабло Белатти (Аргентина)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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