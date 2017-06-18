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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18:00 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
21:00 трансляция Камерун 0
Чили 0
тв
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30112047/
18 июня 2017, 20:05 | ТАСС

Сборные Португалии и Мексики сыграли вничью в матче Кубка конфедераций

КАЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Сборная Португалии сыграла вничью с командой Мексики со счетом 2:2 в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций, который проходит в России. На встрече, прошедшей в Казани, присутствовало 34 372 зрителя.

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© РИА "Новости"
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В составе португальцев забитыми мячами отметились Рикарду Куарежма (34-я минута) и Седрик Соареш (86) у мексиканцев отличились Хавьер Эрнандес (42) и Эктор Морено (90). На 22-й минуте защитник португальской команды Пепе отправил мяч в ворота соперника, однако гол был отменен после использования помощи видеоассистентов — просмотр видеоповтора помог зафиксировать у футболиста офсайд. Система видеопомощи арбитрам впервые была применена на Кубке конфедераций.

Лучшим игроком матча был признан Криштиану Роналду.

Сборные Мексики и Португалии до этого встречались трижды, и латиноамериканцы ни разу не смогли победить. В 1969 году товарищеский матч в Лиссабоне завершился нулевой ничьей, в 2006 году на чемпионате мира португальцы выиграли в групповом турнире — матч завершился со счетом 2:1, а в 2014 году сборная Португалии победила мексиканцев (1:0) в контрольном матче перед чемпионатом мира. Сборная Португалии дебютировала на Кубке конфедераций, в то время как мексиканская команда принимает участие в седьмом турнире, причем в 1999 году добилась победы в соревнованиях. В нынешнем составе сборной Мексики есть игрок, выступавший тогда за национальную команду, — защитник Рафаэль Маркес.

В группе A также выступают команды России и Новой Зеландии, которые свой матч провели в субботу, встреча завершилась победой россиян со счетом 2:0. В турнирной таблице с тремя очками лидируют россияне, мексиканцы и португальцы, имея в активе по одному очку, делят второе место, новозеландцы, не набрав баллов, идут последними. В следующем туре португальцы 21 июня в Москве встретятся со сборной России, мексиканцы — в тот же день в Сочи с командой Новой Зеландии.

Кубок конфедераций, который проходит в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.
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18 Июня, 18:00 Группа A Казань Арена
Португалия 2:2
Первый тайм: 1:1
Мексика
Главные тренеры
Фернанду Сантуш Хуан Карлос Осорио
Голы
34′ Рикарду Куарежма (Криштиану Роналду) 20
86′ Седрик Суариш 21
14 Хавьер Эрнандес (К. Вела) 42′
15 Эктор Морено (Хонатан дос Сантос) 90+1′
Составы
Руй Патрисиу 1
Седрик Суариш 21
Рафаэл Геррейру 5
Пепе 3
Жозе Фонти 6
90+3′ Андре Гомиш 15
Криштиану Роналду (к) 7
Виллиам Карвалью 14
82′ Рикарду Куарежма 20
Андре Силва 9
58′ Жоау Моутинью 8
68′ Адриэн Силва 23
58′ Нани 17
Желсон Мартинш 18
13 Гильермо Очоа
7 Мигель Лаюн
5 Диего Рейес
15 Эктор Морено
6 Хонатан дос Сантос
16 Эктор Эррера
14 Хавьер Эрнандес
18 Андрес Гуардадо (к) 73′
3 Карлос Сальседо 67′
2 Нестор Араухо
11 Карлос Альберто Вела 57′
10 Джовани Дос Сантос
9 Рауль Хименес 79′
19 Орибе Перальта
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 3
2 Угловые 3
14 Фолы 14
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Нестор Питана (Аргентина)
Боковой судья Эрнан Майдана (Аргентина)
Боковой судья Хуан Пабло Белатти (Аргентина)
Обозначения
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