Сборные Португалии и Мексики сыграли вничью в матче Кубка конфедераций

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В составе португальцев забитыми мячами отметились Рикарду Куарежма (34-я минута) и Седрик Соареш (86) у мексиканцев отличились Хавьер Эрнандес (42) и Эктор Морено (90). На 22-й минуте защитник португальской команды Пепе отправил мяч в ворота соперника, однако гол был отменен после использования помощи видеоассистентов — просмотр видеоповтора помог зафиксировать у футболиста офсайд. Система видеопомощи арбитрам впервые была применена на Кубке конфедераций.

Лучшим игроком матча был признан Криштиану Роналду.

Сборные Мексики и Португалии до этого встречались трижды, и латиноамериканцы ни разу не смогли победить. В 1969 году товарищеский матч в Лиссабоне завершился нулевой ничьей, в 2006 году на чемпионате мира португальцы выиграли в групповом турнире — матч завершился со счетом 2:1, а в 2014 году сборная Португалии победила мексиканцев (1:0) в контрольном матче перед чемпионатом мира. Сборная Португалии дебютировала на Кубке конфедераций, в то время как мексиканская команда принимает участие в седьмом турнире, причем в 1999 году добилась победы в соревнованиях. В нынешнем составе сборной Мексики есть игрок, выступавший тогда за национальную команду, — защитник Рафаэль Маркес.

В группе A также выступают команды России и Новой Зеландии, которые свой матч провели в субботу, встреча завершилась победой россиян со счетом 2:0. В турнирной таблице с тремя очками лидируют россияне, мексиканцы и португальцы, имея в активе по одному очку, делят второе место, новозеландцы, не набрав баллов, идут последними. В следующем туре португальцы 21 июня в Москве встретятся со сборной России, мексиканцы — в тот же день в Сочи с командой Новой Зеландии.

Кубок конфедераций, который проходит в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.