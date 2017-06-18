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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18:00 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
21:00 трансляция Камерун 0
Чили 0
тв
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30111837/
18 июня 2017, 19:29 | Р-Спорт

Сто семьдесят болельщиков из Германии приехали в Россию на Кубок конфедераций

Лишь 170 болельщиков из Германии приехали в Россию для того, чтобы поддержать национальную команду на Кубке конфедераций, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Немецкого футбольного союза (DFB).

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© РИА "Новости"

Сборная Германии в понедельник проведет первый матч на Кубке конфедераций-2017 против команды Австралии. Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 18.00 мск.

«К сожалению, в Россию приехало не так много болельщиков. По нашей информации, общее количество составило 170 человек», — сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе DFB.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. В группе A выступают сборные России, Новой Зеландии, Португалии и Мексики; в группе B сыграют сборные Камеруна, Чили, Австралии и Германии.
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