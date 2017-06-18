Сто семьдесят болельщиков из Германии приехали в Россию на Кубок конфедераций

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Сборная Германии в понедельник проведет первый матч на Кубке конфедераций-2017 против команды Австралии. Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 18.00 мск.

«К сожалению, в Россию приехало не так много болельщиков. По нашей информации, общее количество составило 170 человек», — сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе DFB.