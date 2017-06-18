Сто семьдесят болельщиков из Германии приехали в Россию на Кубок конфедераций
Лишь 170 болельщиков из Германии приехали в Россию для того, чтобы поддержать национальную команду на Кубке конфедераций, сообщили агентству «Р-Спорт» в
пресс-службе Немецкого футбольного союза (DFB).
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Сборная Германии в понедельник проведет первый матч на Кубке конфедераций-2017 против команды Австралии. Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 18.00 мск.
«К сожалению, в Россию приехало не так много болельщиков. По нашей информации, общее количество составило 170 человек», — сообщили агентству «Р-Спорт» в
Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи,
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