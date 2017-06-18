Текила, танцы и песни. Мексиканцы подарили Казани праздник

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<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Текила, - кричат. Слово, объединяющее народы <a href="https://t.co/OhVLgqsb43">pic.twitter.com/OhVLgqsb43</a></p>— Артем Терентьев (@TemaNegr) <a href="https://twitter.com/TemaNegr/status/876431581010907137">18 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

За два часа до матча вокруг стадиона очень атмосферно. Во многом благодаря мексиканцам — эти ребята знают, что такое праздник. Во-первых, это их сумасшедшие наряды, которые заряжают позитивом. А, во-вторых, какой-то вдохновляющий кураж. Если поначалу люди фоткались с гостями Казани немного стеснительно, то после совместного крика «Текила» лед растаял.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Дирижабль на фоне надвигающейся грозы. Апокалиптично <a href="https://t.co/oLLUHaVYHx">pic.twitter.com/oLLUHaVYHx</a></p>— Артем Терентьев (@TemaNegr) <a href="https://twitter.com/TemaNegr/status/876432970697101312">18 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Вождь <a href="https://t.co/K8duBob2dM">pic.twitter.com/K8duBob2dM</a></p>— Артем Терентьев (@TemaNegr) <a href="https://twitter.com/TemaNegr/status/876436344343580673">18 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Мексиканцы поют, танцуют. И пьют ту самую текилу прямо из бутылки. В день матча продажа алкоголя запрещена, но ребята приехали подготовленные. Такие не просадят 50 тысяч рублей на такси.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Текила, танцы и песни. Мексиканцы в Казани <a href="https://t.co/LSTgDivPbb">pic.twitter.com/LSTgDivPbb</a></p>— Артем Терентьев (@TemaNegr) <a href="https://twitter.com/TemaNegr/status/876437031278260226">18 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Когда взял и подкачался к лету <a href="https://t.co/dBbrsv3IXq">pic.twitter.com/dBbrsv3IXq</a></p>— Артем Терентьев (@TemaNegr) <a href="https://twitter.com/TemaNegr/status/876441337062715393">18 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Количество нарядов мексиканцев потрясает. Кто-то нарядился в перец, кто-то в супергероя, похожего на Халка. Другие надели маски, третьи — наряды индейцев. Креативненько.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">А португальцы - тихие <a href="https://t.co/PhB6AMW0GD">pic.twitter.com/PhB6AMW0GD</a></p>— Артем Терентьев (@TemaNegr) <a href="https://twitter.com/TemaNegr/status/876441461683781633">18 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А португальцы ведут себя иначе. Тихо, спокойно — никто не поет. Хотя надо признать, что и в городе их гораздо меньше. Сборная Португалии сыграет в Казани только один матч на групповом этапе, а Мексика — два. Кстати, организовано все тоже на высшем уровне. Удобно, логично и понятно — куда, как и на чем добираться.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Мексиканские песни про Алегрову <a href="https://t.co/EVgDk0P4zO">pic.twitter.com/EVgDk0P4zO</a></p>— Артем Терентьев (@TemaNegr) <a href="https://twitter.com/TemaNegr/status/876436704852357120">18 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Уже сейчас, кажется, что праздник удался. И мы знаем, кому за это сказать спасибо.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Не аншлаг, но красиво и людно. Казань Арена <a href="https://t.co/9MirGFcXeL">pic.twitter.com/9MirGFcXeL</a></p>— Артем Терентьев (@TemaNegr) <a href="https://twitter.com/TemaNegr/status/876453605905182720">18 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>