Текила, танцы и песни. Мексиканцы подарили Казани праздник
Чумовые мексиканцы и тихие португальцы, апокалиптичные пейзажи и объединяющая народы «текила» — в зарисовке «Советского спорта».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
За два часа до матча вокруг стадиона очень атмосферно. Во многом благодаря мексиканцам — эти ребята знают, что такое праздник.
Мексиканцы поют, танцуют. И пьют ту самую текилу прямо из бутылки. В день матча продажа алкоголя запрещена, но ребята приехали подготовленные. Такие не просадят 50 тысяч рублей на такси.
Количество нарядов мексиканцев потрясает.
А португальцы ведут себя иначе. Тихо, спокойно — никто не поет. Хотя надо признать, что и в городе их гораздо меньше. Сборная Португалии сыграет в Казани только один матч на групповом этапе, а Мексика — два. Кстати, организовано все тоже на высшем уровне. Удобно, логично и понятно — куда, как и на чем добираться.
Уже сейчас, кажется, что праздник удался. И мы знаем, кому за это сказать спасибо.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter