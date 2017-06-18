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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18:00 1-й тайм Португалия 1
Мексика 1
тв
Группа B
21:00 трансляция Камерун 0
Чили 0
тв
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30111499/
18 июня 2017, 18:26 | Советский спорт

Текила, танцы и песни. Мексиканцы подарили Казани праздник

Чумовые мексиканцы и тихие португальцы, апокалиптичные пейзажи и объединяющая народы «текила» — в зарисовке «Советского спорта».

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За два часа до матча вокруг стадиона очень атмосферно. Во многом благодаря мексиканцам — эти ребята знают, что такое праздник. Во-первых, это их сумасшедшие наряды, которые заряжают позитивом. А, во-вторых, какой-то вдохновляющий кураж. Если поначалу люди фоткались с гостями Казани немного стеснительно, то после совместного крика «Текила» лед растаял.

Мексиканцы поют, танцуют. И пьют ту самую текилу прямо из бутылки. В день матча продажа алкоголя запрещена, но ребята приехали подготовленные. Такие не просадят 50 тысяч рублей на такси.

Количество нарядов мексиканцев потрясает. Кто-то нарядился в перец, кто-то в супергероя, похожего на Халка. Другие надели маски, третьи — наряды индейцев. Креативненько.

А португальцы ведут себя иначе. Тихо, спокойно — никто не поет. Хотя надо признать, что и в городе их гораздо меньше. Сборная Португалии сыграет в Казани только один матч на групповом этапе, а Мексика — два. Кстати, организовано все тоже на высшем уровне. Удобно, логично и понятно — куда, как и на чем добираться.

Уже сейчас, кажется, что праздник удался. И мы знаем, кому за это сказать спасибо.
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