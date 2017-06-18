«Многие на нас не ставят, но мы будем стараться показать свой максимум»

После матча с Новой Зеландией сборная России провела восстановительную тренировку в Москве на «Арене ЦСКА». Те, кто вчера выходил на поле, занимались по облегченной программе, а остальные выполняли несколько иной ряд упражнений.

Буквально через час к журналистам для традиционного общения вышел полузащитник Александр Ерохин. Вчера он получил небольшое повреждение, но сегодня уже тренировался в общей группе.

— Как себя чувствуете?



— Вчера я получил небольшое повреждение во время матча, но сейчас все нормально. Надеюсь полностью восстановиться к следующему матчу и выйти против Португалии.



— Что сказал Станислав Саламович в раздевалке?



— Поздравил с победой, но отметил, что теперь нужно переключиться и готовиться к следующей игре.

— Волновались ли вчера? Все-таки первый матч турнира.



— Нет. Перед стартом был небольшой ажиотаж, но я уже не первый раз выходил в стартовом составе, поэтому был ко всему готов.



— Некоторые игроки говорили, что газон тяжелый.



— Лично у меня проблем никаких не было. Дышалось нормально. Газон выдержал нагрузки, играть было нормально.



— Португалия по именам имеет самый мощный состав?



— Да. Кроме Роналду могу выделить ещё Санчеша. Он получил звание лучшего молодого футболиста.

Защитник Роман Шишкин не сыграл с Новой Зеландией, но, несмотря на это, охотно отвечал на вопросы журналистов про вчерашний матч.



— Как настроение?



— Хорошее! Сегодня на тренировке все хорошо поработали. Главное, что заработали три очка. Двигаемся дальше.