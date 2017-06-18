Австралийские футболисты тренируются в полном составе перед игрой с немцами
СОЧИ, 18 июн —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Футболисты сборной Австралии провели тренировку в полном составе накануне матча группового этапа Кубка конфедераций с командой Германии.
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Сборная Австралии в понедельник проведет свой первый матч на Кубке конфедераций против действующих чемпионов мира немцев. Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 18.00 мск.
В воскресенье вечером на поле стадиона «Фишт» вышли все 23 австралийских футболиста, находящиеся в России. Эта тренировка стала первой для команды на поле «Фишта»: предыдущие занятия проходили на тренировочной арене в Адлере.
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