Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18:00 1-й тайм Португалия 1
Мексика 1
тв
Группа B
21:00 трансляция Камерун 0
Чили 0
тв
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30111418/
18 июня 2017, 18:35 | Р-Спорт

Австралийские футболисты тренируются в полном составе перед игрой с немцами

СОЧИ, 18 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Футболисты сборной Австралии провели тренировку в полном составе накануне матча группового этапа Кубка конфедераций с командой Германии.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Сборная Австралии в понедельник проведет свой первый матч на Кубке конфедераций против действующих чемпионов мира немцев. Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 18.00 мск.

В воскресенье вечером на поле стадиона «Фишт» вышли все 23 австралийских футболиста, находящиеся в России. Эта тренировка стала первой для команды на поле «Фишта»: предыдущие занятия проходили на тренировочной арене в Адлере.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
16 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

Дзюба: вертолет перевернулся, началась паника, было нечем дышать
Викторина
Какой футболист провел больше всех матчей за сборную России?