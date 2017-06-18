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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18:00 1-й тайм Португалия 0
Мексика 0
тв
Группа B
21:00 трансляция Камерун 0
Чили 0
тв
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
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25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
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28.06 не начался 1A
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1/2 финала
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30111340/
18 июня 2017, 17:42 | ТАСС

СМИ: Роналду попросил своего агента ускорить переход из «Реала» в МЮ

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Нападающий испанского футбольного клуба «Реал» и сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к своему агенту Жорже Мендешу с просьбой как можно скорее решить вопрос о переходе в английский «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается на портале gianlucadimarzio.com.

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© РИА "Новости"

Ранее португальское издание A Bola написало, что 32-летний форвард сообщил руководству «королевского» клуба о желании уйти в связи с предъявлением Роналду обвинения от испанской прокуратуры в неуплате налогов на сумму в €14,7 млн. Позднее испанское издание Marca проинформировало, что португалец объявил о своем решении покинуть «Реал» партнерам по национальной команде.

Также отмечается, что в услугах Роналду заинтересован французский «Пари Сен-Жермен», однако для самого футболиста приоритетным вариантом продолжения карьеры является «Манчестер Юнайтед».

Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года. Португалец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем «Золотого мяча», а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.
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