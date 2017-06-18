СМИ: Роналду попросил своего агента ускорить переход из «Реала» в МЮ

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Ранее португальское издание A Bola написало, что 32-летний форвард сообщил руководству «королевского» клуба о желании уйти в связи с предъявлением Роналду обвинения от испанской прокуратуры в неуплате налогов на сумму в €14,7 млн. Позднее испанское издание Marca проинформировало, что португалец объявил о своем решении покинуть «Реал» партнерам по национальной команде.

Также отмечается, что в услугах Роналду заинтересован французский «Пари Сен-Жермен», однако для самого футболиста приоритетным вариантом продолжения карьеры является «Манчестер Юнайтед».

Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года. Португалец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем «Золотого мяча», а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.