Шишкин: Сборной России необходимо закрыть всех португальских игроков, а не только Роналду
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российским футболистам для достижения положительного результата в матче против сборной Португалии необходимо закрыть всю команду соперника, а не только Криштиану Роналду. Такое мнение журналистам высказал защитник российской команды Роман Шишкин.
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В стартовом матче Кубка конфедераций подопечные Станислава Черчесова переиграли новозеландцев со счетом 2:0. Российские футболисты 21 июня сыграют с португальцами на стадионе «Спартак» в Москве.
«Не сказал бы, что это основная задача (закрыть Криштиану Роналду), хотя, конечно, на него можно сделать акцент. Он звезда мирового футбола и лидер сборной. Но Португалия — это команда, и будем играть именно против команды», — сказал Шишкин.
В воскресенье сборная России провела тренировку на стадионе футбольного клуба ЦСКА в Москве в рамках подготовки ко второму туру Кубка конфедераций.
Турнир проходит в
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