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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18:00 1-й тайм Португалия 0
Мексика 0
тв
Группа B
21:00 трансляция Камерун 0
Чили 0
тв
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30111339/
18 июня 2017, 17:44 | ТАСС

Шишкин: Сборной России необходимо закрыть всех португальских игроков, а не только Роналду

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российским футболистам для достижения положительного результата в матче против сборной Португалии необходимо закрыть всю команду соперника, а не только Криштиану Роналду. Такое мнение журналистам высказал защитник российской команды Роман Шишкин.

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© РИА "Новости"

В стартовом матче Кубка конфедераций подопечные Станислава Черчесова переиграли новозеландцев со счетом 2:0. Российские футболисты 21 июня сыграют с португальцами на стадионе «Спартак» в Москве.

«Не сказал бы, что это основная задача (закрыть Криштиану Роналду), хотя, конечно, на него можно сделать акцент. Он звезда мирового футбола и лидер сборной. Но Португалия — это команда, и будем играть именно против команды», — сказал Шишкин.

В воскресенье сборная России провела тренировку на стадионе футбольного клуба ЦСКА в Москве в рамках подготовки ко второму туру Кубка конфедераций.

Турнир проходит в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани и завершится 2 июля.
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