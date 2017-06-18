Шишкин: Сборной России необходимо закрыть всех португальских игроков, а не только Роналду

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В стартовом матче Кубка конфедераций подопечные Станислава Черчесова переиграли новозеландцев со счетом 2:0. Российские футболисты 21 июня сыграют с португальцами на стадионе «Спартак» в Москве.

«Не сказал бы, что это основная задача (закрыть Криштиану Роналду), хотя, конечно, на него можно сделать акцент. Он звезда мирового футбола и лидер сборной. Но Португалия — это команда, и будем играть именно против команды», — сказал Шишкин.

В воскресенье сборная России провела тренировку на стадионе футбольного клуба ЦСКА в Москве в рамках подготовки ко второму туру Кубка конфедераций.