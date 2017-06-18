Ерохин заявил, что восстановится от травмы к матчу с португальцами
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Футболист сборной России Александр Ерохин примет участие в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций с португальцами, его травма не носит серьезный характер. Об этом Ерохин заявил журналистам.
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В стартовом матче Кубка конфедераций подопечные Станислава Черчесова выиграли у новозеландцев со счетом 2:0. Ерохин был заменен в конце встречи, а после стало известно о том, что футболист получил повреждение.
«Было повреждение, но я восстановлюсь и буду готов к матчу с португальцами», — сказал Ерохин.
Российские футболисты 21 июня сыграют с португальцами на стадионе «Спартак» в Москве.
Турнир проходит в
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