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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18:00 трансляция Португалия 0
Мексика 0
тв
Группа B
21:00 трансляция Камерун 0
Чили 0
тв
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
тв
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21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
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Россия
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30111242/
18 июня 2017, 17:24 | ТАСС

Ерохин заявил, что восстановится от травмы к матчу с португальцами

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Футболист сборной России Александр Ерохин примет участие в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций с португальцами, его травма не носит серьезный характер. Об этом Ерохин заявил журналистам.

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В стартовом матче Кубка конфедераций подопечные Станислава Черчесова выиграли у новозеландцев со счетом 2:0. Ерохин был заменен в конце встречи, а после стало известно о том, что футболист получил повреждение.

«Было повреждение, но я восстановлюсь и буду готов к матчу с португальцами», — сказал Ерохин.

Российские футболисты 21 июня сыграют с португальцами на стадионе «Спартак» в Москве.

Турнир проходит в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани и завершится 2 июля.
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