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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
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Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
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Мексика 0
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30111240/
18 июня 2017, 17:27 | ТАСС

Роналду выйдет в основе сборной Португалии на матч Кубка конфедераций с мексиканцами

КАЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Нападающий Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе сборной Португалии на матч Кубка конфедераций по футболу с командой Мексики. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

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© РИА "Новости"

Матч первого тура группового этапа между сборными Португалии и Мексики пройдет в воскресенье в Казани. Встреча начнется на стадионе «Казань-Арена» в 18:00 мск.

Полностью состав португальской сборной выглядит следующим образом: Руй Патрисиу — Жозе Фонте, Пепе, Рафаэл Геррейро, Седрик — Жозе Моутинью, Вильям Карвалью, Андре Гомеш — Нани, Рикарду Куарежма, Криштиану Роналду (капитан команды).

В составе сборной Мексики сыграют: Гильермо Очоа — Карлос Сальседо, Диего Рейес, Эктор Морено — Джонатан дос Сантос, Андрес Гуардадо, Эктор Эррера, Мигель Лайюн — Карлос Вела, Хавьер Эрнандес, Рауль Хименес.

Ранее сообщалось, что матч начнется с минуты молчания в память о погибших в лесных пожарах в Португалии. Португальцы проведут матч в траурных повязках.
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