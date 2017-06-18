Роналду выйдет в основе сборной Португалии на матч Кубка конфедераций с мексиканцами
КАЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Нападающий Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе сборной Португалии на матч Кубка конфедераций по футболу с командой Мексики. Об этом сообщает
пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
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Матч первого тура группового этапа между сборными Португалии и Мексики пройдет в воскресенье в Казани. Встреча начнется на стадионе «Казань-Арена» в 18:00 мск.
Полностью состав португальской сборной выглядит следующим образом: Руй Патрисиу — Жозе Фонте, Пепе, Рафаэл Геррейро, Седрик — Жозе Моутинью, Вильям Карвалью, Андре Гомеш — Нани, Рикарду Куарежма, Криштиану Роналду (капитан команды).
В составе сборной Мексики сыграют: Гильермо Очоа — Карлос Сальседо, Диего Рейес, Эктор Морено — Джонатан дос Сантос, Андрес Гуардадо, Эктор Эррера, Мигель Лайюн — Карлос Вела, Хавьер Эрнандес, Рауль Хименес.
Ранее сообщалось, что матч начнется с минуты молчания в память о погибших в лесных пожарах в Португалии. Португальцы проведут матч в траурных повязках.
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