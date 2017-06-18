Рохас заявил, что россияне были лучше новозеландцев и заслужили победу

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Российская сборная одержала победу со счетом 2:0. Матч состоялся в субботу на стадионе «Санкт-Петербург». «Сборная России была хороша, она заслужила победу. Будет интересно посмотреть, как она сыграет в следующих матчах», — сказал Рохас.

«Я очень расстроен и разочарован. Мы знали, что это будет трудная игра, она была первой на турнире и нам противостояла команда страны-организатора. Это большое разочарование, с которым сложно смириться. Теперь нам нужно просто восстановиться и готовиться ко второму матчу. Нас снова ждет сильный соперник — сборная Мексики», — отметил он.

«Организацией мы довольны, делается все, чтобы нас ничто не беспокоило. Здесь мы можем быть полностью сосредоточены на футболе. Это мой первый визит в Россию. Мне тут нравится, Санкт-Петербург очень красивый город», — сказал Рохас.

«Я очень расстроен из-за того, что мы проиграли, я плохо сыграл в защите. Сборная России — сильная команда, мы ожидали, что она будет играть хорошо», — заявил, в свою очередь, новозеландский защитник Майкл Макглинчи. 30-летний игрок отметил, что ему очень понравилась новая арена в Петербурге. «Красивый, массивный, новый стадион высокого качества», — сказал он.

Сборная России 21 июня в Москве в следующем матче группового этапа встретится с командой Португалии, а сборная Новой Зеландии в этот же день в Сочи встретится с командой Мексики.