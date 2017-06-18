Рохас заявил, что россияне были лучше новозеландцев и заслужили победу
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу заслужила победу в матче открытия Кубка конфедераций с командой Новой Зеландии. Об этом ТАСС заявил полузащитник новозеландской сборной Марко Рохас.
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Российская сборная одержала победу со счетом 2:0. Матч состоялся в субботу на стадионе «Санкт-Петербург». «Сборная России была хороша, она заслужила победу. Будет интересно посмотреть, как она сыграет в следующих матчах», — сказал Рохас.
«Я очень расстроен и разочарован. Мы знали, что это будет трудная игра, она была первой на турнире и нам противостояла команда
«Организацией мы довольны, делается все, чтобы нас ничто не беспокоило. Здесь мы можем быть полностью сосредоточены на футболе. Это мой первый визит в Россию. Мне тут нравится,
«Я очень расстроен
Сборная России 21 июня в Москве в следующем матче группового этапа встретится с командой Португалии, а сборная Новой Зеландии в этот же день в Сочи встретится с командой Мексики.
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