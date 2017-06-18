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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18:00 трансляция Португалия 0
Мексика 0
тв
Группа B
21:00 трансляция Камерун 0
Чили 0
тв
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
тв
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21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
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22.06 не начался Камерун
Австралия
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22.06 не начался Германия
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Россия
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24.06 не начался Новая Зеландия
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25.06 трансляция Чили 0
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30110339/
18 июня 2017, 15:52 | ТАСС

Рохас заявил, что россияне были лучше новозеландцев и заслужили победу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу заслужила победу в матче открытия Кубка конфедераций с командой Новой Зеландии. Об этом ТАСС заявил полузащитник новозеландской сборной Марко Рохас.

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Российская сборная одержала победу со счетом 2:0. Матч состоялся в субботу на стадионе «Санкт-Петербург». «Сборная России была хороша, она заслужила победу. Будет интересно посмотреть, как она сыграет в следующих матчах», — сказал Рохас.

«Я очень расстроен и разочарован. Мы знали, что это будет трудная игра, она была первой на турнире и нам противостояла команда страны-организатора. Это большое разочарование, с которым сложно смириться. Теперь нам нужно просто восстановиться и готовиться ко второму матчу. Нас снова ждет сильный соперник — сборная Мексики», — отметил он.

«Организацией мы довольны, делается все, чтобы нас ничто не беспокоило. Здесь мы можем быть полностью сосредоточены на футболе. Это мой первый визит в Россию. Мне тут нравится, Санкт-Петербург очень красивый город», — сказал Рохас.

«Я очень расстроен из-за того, что мы проиграли, я плохо сыграл в защите. Сборная России — сильная команда, мы ожидали, что она будет играть хорошо», — заявил, в свою очередь, новозеландский защитник Майкл Макглинчи. 30-летний игрок отметил, что ему очень понравилась новая арена в Петербурге. «Красивый, массивный, новый стадион высокого качества», — сказал он.

Сборная России 21 июня в Москве в следующем матче группового этапа встретится с командой Португалии, а сборная Новой Зеландии в этот же день в Сочи встретится с командой Мексики.
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