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Одного из самых знаменитых футбольных журналистов Англии, многолетнего главного редактора журнала World Soccer я встретил в пресс-центре «Санкт-Петербурга» после матча Россия — Новая Зеландия.

ПОЛОЗА ДО ЭТОГО МАТЧА НЕ ЗНАЛ. А ИГРОК ИНТЕРЕСНЫЙ!

— Оправдала ли игра сборной России в этом матче ваша ожидания? — спрашиваю Рэднеджа.

— Даже немного превзошла. Тренер создает новую команду, и поскольку давление первого матча на хозяев всегда велико, от россиян можно было ожидать большей нервозности. Но футболисты ответили на это давление очень хорошо. Они показали вполне качественный футбол и имели основания выиграть с большим счетом, но в некоторых эпизодах не хватило хладнокровия.

На самом деле против таких команд, как Новая Зеландия, играть трудно. Она хорошо физически подготовлена, габаритна, отрабатывает от и до. Поэтому 2:0 в стартовом матче турнира — это идеальный старт.

— Какие-то игровые нюансы у команды Станислава Черчесова вам бросились в глаза?

— На мой взгляд, новозеландцы каким-то образом сильно недооценили опасность, которая может исходить от Самедова справа. Они давали ему столько пространства в течение всей игры! Думаю, другие команды из группы обратят на это внимание и извлекут уроки.

У России есть и другие хорошие игроки, которые качественно провели эту игру. Глушаков, Головин, Смолов, Полоз. Полоза, честно говоря, до этого матча не знал. Это интересный футболист.

— Давно говорят об интересе к Смолову со стороны дортмундской «Боруссии». По-вашему, это его уровень?

— Мне понравился стиль его игры. Конечно, сложно делать такие выводы на основании этой игры, потому что новозеландцы давали ему «воздух», которого у него не будет в Германии. Особенно это было в заключительной части матча. Если он поедет бундеслигу, то должен будет сделать свою игру более жесткой и акцентированной. Но против Новой Зеландии он понравился не только удачными отдельными действиями, но и тем, что здорово возглавлял атаку российской команды в целом.

— После замены Полоза на Бухарова Черчесов сдвинул Смолова вглубь поля, после чего форвард и организовал второй гол.

— Это я и имею в виду, когда говорю, что в конце игры у Смолова стало больше пространства.

НЕ ДУМАЮ, ЧТО РОНАЛДУ БУДЕТ ИГРАТЬ НА СТО ПРОЦЕНТОВ

— Фавориты группы — по-прежнему Португалия и Мексика?

— Считаю, что они очень хороши. Технически, стратегически они сильнее России. Мне кажется, мексиканцы на этом турнире будут сильны. А вот в португальцах не так уверен. Подавляющее большинство их игроков провело в этом сезоне огромное количество матчей.

Думаю, Криштиану Роналду не будет играть на сто процентов своих возможностей. И если выбирать одну из команд, которая может оказаться слабее, чем от нее ждут, — это как раз Португалия. А у России теперь есть уверенность. Она уже выиграла, и у нее в кармане — три очка. Это тоже важно.

— Понравилась ли вам атмосфера на стадионе?

— Она очень хороша. Возможно, если бы Россия не могла забить долго, болельщики стали бы более нетерпеливы. Но первый гол случился в абсолютно правильное время, чтобы настроение трибун не было омрачено ничем. Ну и после этого Россия уверенно командовала матчем, поэтому болельщики получали от этого удовольствие и реагировали на все с энтузиазмом. Никакой агрессии и нервозности в обстановке не было. Все было очень позитивно.

— Наверняка вы слышали многое о том, как строился этот стадион. Безотносительно всего этого — как он вам?

— Я был здесь, по-моему, в 2009 году — и каркас уже был. Думал, месяцев через 18 арена будет готова. А оно вон как все вышло. Но стадион очень впечатляющий. Он относится к категории тех, которые совершенно спокойно могут принимать финалы еврокубков.

— Организация Кубка конфедераций вас пока удовлетворяет?

— Еще слишком рано делать какие-то выводы. Но пока все организовано отлично, все знают, что они делают. Впрочем, никто никогда и не сомневался, что Россия может организовать событие хорошо. Геополитические вопросы — это другая тема.

КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ — ПОСЛЕДНИй. А ЕГО ФАВОРИТОМ СЧИТАЮ ЧИЛИ

— Многие считают, что Кубок конфедераций не интересен никому, кроме стран-участниц. Тем удивительнее было встретить здесь журналиста вашего калибра.

— Тем не менее в Англии в целом для болельщиков большого интереса к этому турниру нет. Потому что ее сборная тут отсутствует.

Это немного забавный турнир. Но он важен для ФИФА и страны-организатора. Чтобы и те, и другие знали, до какой степени страна и отдельные города готовы к чемпионату мира. И в Бразилии четыре года назад стало ясно, что такой готовности нет. Тот опыт нельзя было назвать очень уж позитивным. С большой долей вероятности нынешний Кубок конфедераций — последний. Так что мы с вами присутствуем на историческом событии (улыбается).

— По-вашему, правильно закрывать этот турнир?

— Важно, чтобы в стране-хозяйке чемпионата мира был какой-то турнир годом ранее. Просто для того, чтобы все опробовать. Но не думаю, что Кубок конфедераций в том виде, в котором он сейчас есть, имеет право на дальнейшее существование. В рамках того очень плотного календаря, что есть в современном футболе, не думаю, что он удовлетворяет интересы болельщиков. Может, лучше было бы проводить в стране-хозяйке будущего ЧМ клубный чемпионат мира. Но, например, та же история со сборной Германии подтверждает те опасения, которые есть на предмет этого турнира.

— Кого считаете фаворитом этого Кубка конфедераций?

— Чили. После двух побед на Copa America у чилийцев множество амбиций. И они смотрят на Кубок конфедераций как на еще один турнир, который можно выиграть. У них сохранился голод до побед!

— Потолок России — полуфинал?

— Россия должна в него выходить! Это важно. На такого рода турнирах особенно важно, чтобы страна-хозяйка прошла максимально далеко. Это влияет на атмосферу и на стадионах, и в стране.

СЛУЦКИЙ В «ХАЛЛЕ» — ЭТО ЭКСЦЕНТРИЧНО

— Последнюю неделю в российской прессе было много слухов об интересе «Арсенала» к Александру Головину. Вы знаете об этом?

— Да, слышал. По мне, «Арсеналу» нужно укреплять целый ряд позиций, и, честно говоря, не думаю, что Головин — его приоритет на летнем трансферном рынке. Хотя он хороший игрок.

— А что думаете о приходе Леонида Слуцкого на должность главного тренера «Халла»?

— Это эксцентрично! Обычно, когда команды вылетают из премьер-лиги и ставят задачу вернуться, ставка делается на одного из четко очерченной группы тренеров, которые являются мастерами именно в этом деле. У нас даже есть выражение: «Такой-то тренер знает, как выводить команды в премьер-лигу». Причем совершенно необязательно, что этот специалист будет возглавлять ее там.

Чемпион-лига — достаточно специфический турнир, который нужно понимать. И Слуцкому понадобится большая поддержка со стороны клуба и местных людей. Будет очень интересно посмотреть, что из этого получится.

«Халлу» в какой-то мере не повезло с вылетом, и такие команды находятся психологически в очень непростой ситуации. К тому же у него проблемы с владельцем, который давно болеет и пытается продать клуб. Кроме того, у него давние разногласия с болельщиками. В общем, там много непростых моментов внутри клуба. Но для Слуцкого «Халл» — это очень большой вызов.