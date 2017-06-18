Кир Рэднедж: Не думаю, что Головин — приоритет для «Арсенала» этим летом
Главный редактор World Soccer — о Кубке конфедераций-2017.
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Одного из самых знаменитых футбольных журналистов Англии, многолетнего главного редактора журнала World Soccer я встретил в
ПОЛОЗА ДО ЭТОГО МАТЧА НЕ ЗНАЛ. А ИГРОК ИНТЕРЕСНЫЙ!
— Оправдала ли игра сборной России в этом матче ваша ожидания? — спрашиваю Рэднеджа.
— Даже немного превзошла. Тренер создает новую команду, и поскольку давление первого матча на хозяев всегда велико, от россиян можно было ожидать большей нервозности. Но футболисты ответили на это давление очень хорошо. Они показали вполне качественный футбол и имели основания выиграть с большим счетом, но в некоторых эпизодах не хватило хладнокровия.
На самом деле против таких команд, как Новая Зеландия, играть трудно. Она хорошо физически подготовлена, габаритна, отрабатывает от и до. Поэтому 2:0 в стартовом матче турнира — это идеальный старт.
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— На мой взгляд, новозеландцы
У России есть и другие хорошие игроки, которые качественно провели эту игру. Глушаков, Головин, Смолов, Полоз. Полоза, честно говоря, до этого матча не знал. Это интересный футболист.
— Давно говорят об интересе к Смолову со стороны дортмундской «Боруссии».
— Мне понравился стиль его игры. Конечно, сложно делать такие выводы на основании этой игры, потому что новозеландцы давали ему «воздух», которого у него не будет в Германии. Особенно это было в заключительной части матча. Если он поедет бундеслигу, то должен будет сделать свою игру более жесткой и акцентированной. Но против Новой Зеландии он понравился не только удачными отдельными действиями, но и тем, что здорово возглавлял атаку российской команды в целом.
— После замены Полоза на Бухарова Черчесов сдвинул Смолова вглубь поля, после чего форвард и организовал второй гол.
— Это я и имею в виду, когда говорю, что в конце игры у Смолова стало больше пространства.
НЕ ДУМАЮ, ЧТО РОНАЛДУ БУДЕТ ИГРАТЬ НА СТО ПРОЦЕНТОВ
— Фавориты группы —
— Считаю, что они очень хороши. Технически, стратегически они сильнее России. Мне кажется, мексиканцы на этом турнире будут сильны. А вот в португальцах не так уверен. Подавляющее большинство их игроков провело в этом сезоне огромное количество матчей.
Думаю, Криштиану Роналду не будет играть на сто процентов своих возможностей. И если выбирать одну из команд, которая может оказаться слабее, чем от нее ждут, — это как раз Португалия. А у России теперь есть уверенность. Она уже выиграла, и у нее в кармане — три очка. Это тоже важно.
— Понравилась ли вам атмосфера на стадионе?
— Она очень хороша. Возможно, если бы Россия не могла забить долго, болельщики стали бы более нетерпеливы. Но первый гол случился в абсолютно правильное время, чтобы настроение трибун не было омрачено ничем. Ну и после этого Россия уверенно командовала матчем, поэтому болельщики получали от этого удовольствие и реагировали на все с энтузиазмом. Никакой агрессии и нервозности в обстановке не было. Все было очень позитивно.
— Наверняка вы слышали многое о том, как строился этот стадион. Безотносительно всего этого — как он вам?
— Я был здесь,
— Организация Кубка конфедераций вас пока удовлетворяет?
— Еще слишком рано делать
КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ — ПОСЛЕДНИй. А ЕГО ФАВОРИТОМ СЧИТАЮ ЧИЛИ
— Многие считают, что Кубок конфедераций не интересен никому, кроме
— Тем не менее в Англии в целом для болельщиков большого интереса к этому турниру нет. Потому что ее сборная тут отсутствует.
Это немного забавный турнир. Но он важен для ФИФА и
—
— Важно, чтобы в
— Кого считаете фаворитом этого Кубка конфедераций?
— Чили. После двух побед на Copa America у чилийцев множество амбиций. И они смотрят на Кубок конфедераций как на еще один турнир, который можно выиграть. У них сохранился голод до побед!
— Потолок России — полуфинал?
— Россия должна в него выходить! Это важно. На такого рода турнирах особенно важно, чтобы
СЛУЦКИЙ В «ХАЛЛЕ» — ЭТО ЭКСЦЕНТРИЧНО
— Последнюю неделю в российской прессе было много слухов об интересе «Арсенала» к Александру Головину. Вы знаете об этом?
— Да, слышал. По мне, «Арсеналу» нужно укреплять целый ряд позиций, и, честно говоря, не думаю, что Головин — его приоритет на летнем трансферном рынке. Хотя он хороший игрок.
— А что думаете о приходе Леонида Слуцкого на должность главного тренера «Халла»?
— Это эксцентрично! Обычно, когда команды вылетают из
«Халлу» в
Игорь РАБИНЕР
из
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