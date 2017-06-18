Оргкомитет не получил ни одного негативного отзыва об организации Кубка конфедераций

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Первый матч Кубка конфедераций состоялся в субботу в Санкт-Петербурге. Сборная России обыграла новозеландцев со счетом 2:0.

«Вчера была грандиозная победа, надеемся, что наша сборная так и будет продолжать. Вчера состоялась церемония открытия и первый матч. У нас предстоят еще 15 матчей, все сборные в России, команды довольны, я не слышал ни одного негативного отзыва, ни одной жалобы», — сказал Сорокин.