Оргкомитет не получил ни одного негативного отзыва об организации Кубка конфедераций
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Оргкомитет «Россия-2018» не получил ни одного негативного отзыва об организации Кубка конфедераций по футболу. Об этом в выступлении перед делегатами конференции Российского футбольного союза заявил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.
Первый матч Кубка конфедераций состоялся в субботу в
«Вчера была грандиозная победа, надеемся, что наша сборная так и будет продолжать. Вчера состоялась церемония открытия и первый матч. У нас предстоят еще 15 матчей, все сборные в России, команды довольны, я не слышал ни одного негативного отзыва, ни одной жалобы», — сказал Сорокин.
Кубок конфедераций проходит в четырех городах —
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