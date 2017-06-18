Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
Группа A
18:00 не начался Португалия
Мексика
Группа B
21:00 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30109120/
18 июня 2017, 11:18 | ТАСС

Оргкомитет не получил ни одного негативного отзыва об организации Кубка конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Оргкомитет «Россия-2018» не получил ни одного негативного отзыва об организации Кубка конфедераций по футболу. Об этом в выступлении перед делегатами конференции Российского футбольного союза заявил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© ТАСС

Первый матч Кубка конфедераций состоялся в субботу в Санкт-Петербурге. Сборная России обыграла новозеландцев со счетом 2:0.

«Вчера была грандиозная победа, надеемся, что наша сборная так и будет продолжать. Вчера состоялась церемония открытия и первый матч. У нас предстоят еще 15 матчей, все сборные в России, команды довольны, я не слышал ни одного негативного отзыва, ни одной жалобы», — сказал Сорокин.

Кубок конфедераций проходит в четырех городах — Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Москва. Группу А составили команды России, Новой Зеландии, Португалии и Мексики, группу B — сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. Турнир продлится до 2 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Сорокин: Система Fan ID прошла успешный тест на первом матче Кубка конфедераций

Сорокин: Система Fan ID прошла успешный тест на первом матче Кубка конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Система идентификации болельщиков прошла успешный тест на первом матче Кубка конфедераций по футболу. Об этом в выступлении перед делегатами конференции Российского футбольного союза сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
Еще 7 новостей   Все новости
18 июня

Инфантино: приятно наблюдать, как Россия объединилась вокруг подготовки к ЧМ-2018

Гинер: практически уверен, что Тошич начнет сезон в составе ЦСКА

Промоутер Ковалева сообщила, что опротестует результат боя с Уордом
Викторина
Какой футболист провел больше всех матчей за сборную России?