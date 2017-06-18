Сорокин: Система Fan ID прошла успешный тест на первом матче Кубка конфедераций

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В субботу состоялся первый матч турнира, в котором сборная России обыграла новозеландцев со счетом 2:0 на стадионе «Санкт-Петербург».

«У нас есть идентификация болельщиков, которая вчера прошла успешный тест, никаких сбоев не было. Она дает право на безвизовый въезд, а также бесплатный проезд», — напомнил Сорокин.

Чтобы попасть на матч Кубка конфедераций, нужно обязательно заранее оформить и получить паспорт болельщика. Для этого надо заполнить анкету с паспортными данными и прикрепить фото на сайте fan-id. ru и получить Fan ID по почте или в центре выдачи в одном из городов Кубка конфедераций. Вместе с билетом паспорт болельщика дает право на посещение игры, а также на бесплатный проезд к месту проведения матча на специальных поездах, которые будут курсировать между городами турнира, и в общественном транспорте города, на матч в котором приобретен билет.

ФИФА продала 65% билетов на Кубок конфедераций

Также гендиректор оргкомитета сообщил, что на матчи турнира уже продано 65 процентов билетов. «Мы находимся на отметке 65 процентов проданных билетов. Надеемся, что в ходе турнира показатели будут повышаться», — сказал Сорокин.

В пятницу генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура рассказала, что на тот момент было реализовано 60 процентов билетов.