Сорокин: Система Fan ID прошла успешный тест на первом матче Кубка конфедераций
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Система идентификации болельщиков прошла успешный тест на первом матче Кубка конфедераций по футболу. Об этом в выступлении перед делегатами конференции Российского футбольного союза сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
В субботу состоялся первый матч турнира, в котором сборная России обыграла новозеландцев со счетом 2:0 на стадионе «Санкт-Петербург».
«У нас есть идентификация болельщиков, которая вчера прошла успешный тест, никаких сбоев не было. Она дает право на безвизовый въезд, а также бесплатный проезд», — напомнил Сорокин.
Чтобы попасть на матч Кубка конфедераций, нужно обязательно заранее оформить и получить паспорт болельщика. Для этого надо заполнить анкету с паспортными данными и прикрепить фото на сайте
ФИФА продала 65% билетов на Кубок конфедераций
Также гендиректор оргкомитета сообщил, что на матчи турнира уже продано 65 процентов билетов. «Мы находимся на отметке 65 процентов проданных билетов. Надеемся, что в ходе турнира показатели будут повышаться», — сказал Сорокин.
В пятницу генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура рассказала, что на тот момент было реализовано 60 процентов билетов.
Кубок конфедераций, который проходит в Москве,
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