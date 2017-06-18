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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
Группа A
18:00 не начался Португалия
Мексика
Группа B
21:00 не начался Камерун
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19.06 не начался Австралия
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21.06 не начался Россия
Португалия
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21.06 не начался Мексика
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30109119/
18 июня 2017, 11:17 | ТАСС

Сорокин: Система Fan ID прошла успешный тест на первом матче Кубка конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Система идентификации болельщиков прошла успешный тест на первом матче Кубка конфедераций по футболу. Об этом в выступлении перед делегатами конференции Российского футбольного союза сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

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В субботу состоялся первый матч турнира, в котором сборная России обыграла новозеландцев со счетом 2:0 на стадионе «Санкт-Петербург».

«У нас есть идентификация болельщиков, которая вчера прошла успешный тест, никаких сбоев не было. Она дает право на безвизовый въезд, а также бесплатный проезд», — напомнил Сорокин.

Чтобы попасть на матч Кубка конфедераций, нужно обязательно заранее оформить и получить паспорт болельщика. Для этого надо заполнить анкету с паспортными данными и прикрепить фото на сайте fan-id.ru и получить Fan ID по почте или в центре выдачи в одном из городов Кубка конфедераций. Вместе с билетом паспорт болельщика дает право на посещение игры, а также на бесплатный проезд к месту проведения матча на специальных поездах, которые будут курсировать между городами турнира, и в общественном транспорте города, на матч в котором приобретен билет.

ФИФА продала 65% билетов на Кубок конфедераций

Также гендиректор оргкомитета сообщил, что на матчи турнира уже продано 65 процентов билетов. «Мы находимся на отметке 65 процентов проданных билетов. Надеемся, что в ходе турнира показатели будут повышаться», — сказал Сорокин.

В пятницу генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура рассказала, что на тот момент было реализовано 60 процентов билетов.

Кубок конфедераций, который проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.
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