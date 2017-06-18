Глава ФИФА Инфантино: Открытие Кубка конфедераций-2017 было грандиозным
С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что открытие Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге получилось грандиозным.
Внеочередная конференция Российского футбольного союза (РФС), на которой присутствует Инфантино, стартовала в воскресенье в
«В
«Внимание всего мира приковано к России и в этом году, и в следующем. Весь мир будет наблюдать за тем, что происходит в России. Мы вместе — ФИФА, УЕФА, оргкомитет — готовим мероприятие, которого еще не видел свет, — продолжил он. — Хочу отметить замечательный уровень инфраструктуры. Стадион в
Инфантино добавил, что проведение чемпионата мира, по его мнению, даст толчок развитию футбола в России. «Мир нуждается в сильном Российском футбольном союзе. Я рассчитываю на вашу поддержку, вы тоже можете рассчитывать на меня», — продолжил глава ФИФА.
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