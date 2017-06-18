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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
Группа A
18:00 не начался Португалия
Мексика
Группа B
21:00 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30109044/
18 июня 2017, 11:05 | Р-Спорт

Глава ФИФА Инфантино: Открытие Кубка конфедераций-2017 было грандиозным

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что открытие Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге получилось грандиозным.

Внеочередная конференция Российского футбольного союза (РФС), на которой присутствует Инфантино, стартовала в воскресенье в Санкт-Петербурге. Она проходит на следующий день после первого матча Кубка конфедераций 2017 года, в котором сборная России на стадионе «Санкт-Петербург» обыграла команду Новой Зеландии — 2:0.

«В Санкт-Петербурге я чувствую себя как дома. Я уже провел время в России, и буду проводить в ближайший год, чтобы организовать лучший в истории чемпионат мира. Вчера прошло грандиозное открытие Кубка конфедераций, поздравляю сборную России с победой. Поздравляю РФС, оргкомитет, моего друга Виталия (Мутко), Никиту (Симоняна), которые сделали все, чтобы провести этот Кубок конфедераций. Этот проект изменит ландшафт российского футбола», — сказал Инфантино журналистам.

«Внимание всего мира приковано к России и в этом году, и в следующем. Весь мир будет наблюдать за тем, что происходит в России. Мы вместе — ФИФА, УЕФА, оргкомитет — готовим мероприятие, которого еще не видел свет, — продолжил он. — Хочу отметить замечательный уровень инфраструктуры. Стадион в Санкт-Петербурге производит огромное впечатление, как и другие стадионы».

Инфантино добавил, что проведение чемпионата мира, по его мнению, даст толчок развитию футбола в России. «Мир нуждается в сильном Российском футбольном союзе. Я рассчитываю на вашу поддержку, вы тоже можете рассчитывать на меня», — продолжил глава ФИФА.
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