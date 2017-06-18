Глава ФИФА Инфантино: Открытие Кубка конфедераций-2017 было грандиозным

Внеочередная конференция Российского футбольного союза (РФС), на которой присутствует Инфантино, стартовала в воскресенье в Санкт-Петербурге. Она проходит на следующий день после первого матча Кубка конфедераций 2017 года, в котором сборная России на стадионе «Санкт-Петербург» обыграла команду Новой Зеландии — 2:0.

«В Санкт-Петербурге я чувствую себя как дома. Я уже провел время в России, и буду проводить в ближайший год, чтобы организовать лучший в истории чемпионат мира. Вчера прошло грандиозное открытие Кубка конфедераций, поздравляю сборную России с победой. Поздравляю РФС, оргкомитет, моего друга Виталия (Мутко), Никиту (Симоняна), которые сделали все, чтобы провести этот Кубок конфедераций. Этот проект изменит ландшафт российского футбола», — сказал Инфантино журналистам.

«Внимание всего мира приковано к России и в этом году, и в следующем. Весь мир будет наблюдать за тем, что происходит в России. Мы вместе — ФИФА, УЕФА, оргкомитет — готовим мероприятие, которого еще не видел свет, — продолжил он. — Хочу отметить замечательный уровень инфраструктуры. Стадион в Санкт-Петербурге производит огромное впечатление, как и другие стадионы».

Инфантино добавил, что проведение чемпионата мира, по его мнению, даст толчок развитию футбола в России. «Мир нуждается в сильном Российском футбольном союзе. Я рассчитываю на вашу поддержку, вы тоже можете рассчитывать на меня», — продолжил глава ФИФА.