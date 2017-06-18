Инфантино посетит матч Кубка конфедераций Португалия — Мексика в Казани
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино посетит матч Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики, который пройдет в воскресенье в Казани. Об этом сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко во время выступления перед делегатами конференции организации.
«Президент ФИФА Инфантино и генеральный директор оргкомитета Сорокин улетают в Казань на проведение второго матча Кубка конфедераций», — сказал Мутко.
Накануне Инфантино посетил матч открытия Кубка конфедераций, в котором сборная России обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0.
Матч Португалия — Мексика пройдет на «Казань-Арене», начало в 18:00 мск.
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