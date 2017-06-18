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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
Группа A
18:00 не начался Португалия
Мексика
Группа B
21:00 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30108960/
18 июня 2017, 11:00 | ТАСС

Инфантино посетит матч Кубка конфедераций Португалия — Мексика в Казани

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино посетит матч Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики, который пройдет в воскресенье в Казани. Об этом сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко во время выступления перед делегатами конференции организации.

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© ТАСС

«Президент ФИФА Инфантино и генеральный директор оргкомитета Сорокин улетают в Казань на проведение второго матча Кубка конфедераций», — сказал Мутко.

Накануне Инфантино посетил матч открытия Кубка конфедераций, в котором сборная России обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0.

Матч Португалия — Мексика пройдет на «Казань-Арене», начало в 18:00 мск.
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