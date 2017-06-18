Роналду придумал, как добиться повышения зарплаты в «Реале»

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Португалия — Мексика (начало матча в 18:00 по мск)

Во второй игровой день Кубка конфедераций соперники сборной России по групповому раунду Португалия и Мексика в очном споре определят главного фаворита квартета. Команда Станислава Черчесова накануне одержала победу над Новой Зеландией (2:0), набрав на старте три очка, и теперь ее противникам терять очки крайне нежелательно.

Фаворитом противостояния являются, конечно, чемпионы Европы, в рядах которых блистает лучший футболист минувшего сезона по всем возможным версиям Криштиану Роналду. Однако в данный момент лидер команды Фернанду Сантуша находится в подвешенном состоянии относительно своего будущего. Дело в том, что в отношении полузащитника в Испании, где он выступает за мадридский «Реал», прокуратура открыла дело об уклонении от уплаты налогов на сумму 14,7 млн евро. Роналду, сведениям зарубежных СМИ, уже поговорил с президентом клуба Флорентино Пересом, заявив, что твердо намерен покинуть Мадрид.

О своем желании сменить прописку Роналду говорил и партнерам.

«Я покидаю “Реал”. Я принял решение. Пути назад нет», — передает слова Роналду Marca.

При этом все футболисты, кому довелось поиграть с Ронни в одной команде, отмечают его профессионализм и работоспособность. Так, перешедший на днях из «Порту» в «Милан» нападающий Андре Силва рассказал о том, что последние новости никак не сказались на настрое Роналду.

«Насколько я могу судить, он настроен на игру за сборную — он собран и очень серьезен. Много лет я хотел играть вместе с Роналду за сборную, это мечта, я рад быть его партнером по команде. Я стараюсь слушать его, и он объясняет мне все наилучшим образом. Я думаю, наше качественное общение приведет к хорошим результатам», — цитирует Силву Goal.

Также форвард, на счету которого шесть голов в шести матчах отборочного цикла к ЧМ-2018, который тоже пройдет в России, поделился впечатлениями от страны пребывания.

«Почти все время я провел в отелях, на футбольном поле и в салоне автомобиля, так что полного представления о России у меня не сложилось. Могу сказать, что футбольные поля здесь очень высокого качества и играть на них будет одно удовольствие.

Единственное, что мне пока удалось увидеть — это портрет Криштиану Роналду на одном из домов в Казани. Он просто великолепен.

Победа на Кубке конфедераций имеет для нас большое значение, ведь это еще один трофей в копилку сборной и еще один турнир, где мы можем показать, что мы лучше других команд. Я не говорю, что мы фавориты, это далеко не так, но у нас очень амбициозная команда, и мы стремимся к победе.

Чтобы выиграть турнир, мы должны в каждом матче выходить на поле, как на последний бой. Мы должны концентрироваться только на игре и верить друг в друга. Именно это и есть ключ к победе, — передает слова нападающего пресс-служба ФИФА.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал, что его команда будет бороться за победу на турнире, а также отказался называть своих подопечных фаворитами Кубка конфедераций.

«Мы не фавориты Кубка конфедераций, а только кандидаты на этот пост. Мы всегда претендуем на победу. Так было на Евро-2016, и так теперь здесь, в Казани. Есть, если позволите, более яркие фавориты, чем Португалия.

Но я уверен, что моя команда настолько сосредоточена на нашей общей цели, что может победить любого соперника из нашей группы. Португалия впервые в истории выступает на Кубке конфедераций, и это очень важно для нас. Успех на чемпионате Европы заставил португальцев гордиться сборной и поднял планку ожиданий, — передает слова Сантуша «Чемпионат.com».

В свою очередь, наставник мексиканцев Хуан Карлос Осорио выразил уверенность, что сбалансированности игры команды, однако называть свою команду фаворитом также отказался.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Группа A, 18.06.2017, 18:00 -:- Португалия Мексика

«У Мексики — хорошая команда, есть мастеровитые и опытные футболисты. Уверен, что мы нашли здоровый баланс между молодостью и опытом, но все же мы не фавориты. В нашей группе играют чемпионы Европы и мира, а мы победители Кубка КОНКАКАФ. Думаю, у нас сбалансированная группа, но когда я вижу состав португальцев, то понимаю, это одна из лучших команд в мире. Не хватает только Ренату Саншеша — с ним сборная Португалии была бы просто топ.

Роналду, Мартинш, Гомеш, Моутинью, Данилу, Карвальо — это замечательные игроки. Знаем, что они сильны не только индивидуально, но и как команда. Нам придется непросто, но у нас тоже хорошая сборная и есть неплохой шанс выиграть.

Мы здорово подготовились к Кубку конфедераций, и стоит ожидать, что поборемся за победу. Португальцам будет очень тяжело победить нас, — заявил Осорио.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа Португалии со счетом 1:0.

Камерун — Чили (начало матча в 21:00 по мск)

А через час после завершения противостояния Португалии и Мексики в бой вступят представители группы В команды Камеруна и Чили. Здесь фаворит также очевиден — чилийцы имеют очень серьезный состав и большие амбиции, что уже доказали на Кубке Америки, оставив позади Бразилию с Аргентиной.

Главными звездами южноамериканцев являются полузащитник Алекс Видаль («Бавария, Германия) и нападающий Алексис Санчес («Арсенал», Лондон), однако последний встречу может пропустить из-за травмы, полученной на пятничной тренировке. В субботу вечером он по-прежнему не занимался с партнерами, и главный тренер Чили Хуан Антонио Пицци отметил, что решение о его включении в заявку будет принято непосредственно перед началом встречи.

«У Санчеса были проблемы со здоровьем, поэтому мы решили дать ему немного отдохнуть. Надеемся, что он сможет помочь нам позже. Он еще не на сто процентов готов. Завтра будет принято окончательное решение по его участию в первом матче.

У него проблемы с левым коленом, он уже получал травму на этой же ноге во время Кубка Америки. Он был проверен, мы остались удовлетворены результатом. Но он все еще чувствует боль, поэтому окончательно мы решим завтра, — сказал Пицци.

Не сможет сыграть и основной голкипер «зеленых» 34-летний Клаудио Браво, который тренировался по отдельной программе. В его отсутствие за место в воротах поспорят 29-летний Кристофер Тосельи из «Универсидад Католика» и 36-летний Джонни Эррера из «Универсидад де Чили».

«Мне не нравится сравнивать игроков. Думаю, каждый игрок по-своему силен. Считаю, каждый из них профессионал. Джонни здесь, я ему доверяю. То же самое касается и Браво. Я беру в команду только тех, кому доверяю», — прокомментировал ситуацию Пицци.

А главный тренер сборной Камеруна Уго Броос рассказал о том, что считает чилийцев одними из фаворитов турнира.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Группа B, 18.06.2017, 21:00 -:- Камерун Чили

«Согласен с Левом, что чилийцы могут выиграть Кубок конфедераций. У них отличный дриблинг, прекрасные игроки, крайне много плюсов. Это одна из лучших команд, на данном этапе — точно.

Я оптимистично настроен на завтрашний матч. Мне кажется, что я нашел хороших игроков, которые готовы играть в современный футбол, — рассказал Броос.

Также он поведал о том, что известный российский специалист Валерий Непомнящий, тренировавший команду Камеруна в 1988—1990 годах, заходил к наставнику «неукротимых львов».

«Непомнящий заходил ко мне, но я не знал, что он был тренером сборной Камеруна. Для меня было большой честью пообщаться с ним», — сказал он.

Прогноз «Газеты.Ru»: Победа Чили со счетом 2:1.