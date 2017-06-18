Широков ждет более качественного футбола от сборной России в матче с португальцами

В субботу в Санкт-Петербурге российские футболисты добились победы над сборной Новой Зеландии в стартовом матче Кубка конфедераций — 2:0. 21 июня в Москве хозяева турнира встретятся с действующими чемпионами Европы — сборной Португалии.

«В целом игра оставила неплохое впечатление, порадовали и зрители, и президент. Начали хорошо, забили два гола, потом уже чуть хуже стало. В целом должны быть довольны. Мы, безусловно, добавим, потому что, наверное, какая-то скованность присутствовала. Не каждый день на глазах у президента играют. В дальнейшем какие-то ошибочки поправят и с португальцами должны более качественный футбол показать», — сказал Широков журналистам.