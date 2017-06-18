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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
Группа A
18:00 не начался Португалия
Мексика
Группа B
21:00 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
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25.06 не начался Германия
Камерун
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25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
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1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
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L 1B/2A
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W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30108862/
18 июня 2017, 11:03 | Р-Спорт

Широков ждет более качественного футбола от сборной России в матче с португальцами

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Футболисты сборной России должны поправить некоторые ошибки и показать более качественную игру в матче Кубка конфедераций с национальной командой Португалии, считает бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года, экс-капитан сборной России Роман Широков.

В субботу в Санкт-Петербурге российские футболисты добились победы над сборной Новой Зеландии в стартовом матче Кубка конфедераций — 2:0. 21 июня в Москве хозяева турнира встретятся с действующими чемпионами Европы — сборной Португалии.

«В целом игра оставила неплохое впечатление, порадовали и зрители, и президент. Начали хорошо, забили два гола, потом уже чуть хуже стало. В целом должны быть довольны. Мы, безусловно, добавим, потому что, наверное, какая-то скованность присутствовала. Не каждый день на глазах у президента играют. В дальнейшем какие-то ошибочки поправят и с португальцами должны более качественный футбол показать», — сказал Широков журналистам.
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