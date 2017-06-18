Широков ждет более качественного футбола от сборной России в матче с португальцами
С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Футболисты сборной России должны поправить некоторые ошибки и показать более качественную игру в матче Кубка конфедераций с национальной командой Португалии, считает бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года, экс-капитан сборной России Роман Широков.
В субботу в
«В целом игра оставила неплохое впечатление, порадовали и зрители, и президент. Начали хорошо, забили два гола, потом уже чуть хуже стало. В целом должны быть довольны. Мы, безусловно, добавим, потому что, наверное,
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