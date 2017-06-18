«СЭ» приводит занимательные факты о соперниках.

В стартовом матче сборной Чили из-за травмы, полученной еще в конце апреля, не сможет сыграть основной вратарь Браво. Голкипер «Манчестер Сити», пропустивший контрольный матч с Россией, не занимается с командой. Кроме того, днем ранее в ходе тренировки получил удар по ноге Алексис Санчес, но день спустя, как сообщил журналистам защитник Хара, лидер чилийцев работал. При этом в субботней предматчевой тренировке, на которую журналисты были допущены на первые 15 минут, не приняли участие ни Браво, ни Санчес. Хотя главный тренер Хуан Антонио Пиццы перед этим на пресс-конференции не исключил участия форварда «Арсенала» в игре с Камеруном.

«Неукротимые львы», в свою очередь, в отборочном матче Кубка Африки-2019 с Марокко (1:0) недельной давности потеряли из-за разрыва коленного сухожилия левого защитника Ойонго. Футболист «Монреаля» полетел в Испанию вместе с командой, которая во вторник проиграла вторым составом в Хетафе сборной Колумбии (0:4), и был прооперирован в Барселоне. Непонятно, как камерунцы, никого в заявку дополнительно не внесшие, будут компенсировать эту потерю. В игре с Марокко вместо Ойонго вышел Мабука из словацкой «Жилины». При этом он расположился на правом фланге обороны, а правоногий Фай был вынужден действовать на неудобном для него левом краю. Против Колумбии справа играл Гиоата из греческого «Паниониса», слева — Нгвем из ангольского «Прогрессу». Четыре пропущенных гола говорят сами за себя.

КАМЕРУН: НОВЫЕ ЛЬВЫ.

АФРИКАНСКИЙ ЭКСКЛЮЗИВ.

Матчи сборной Камеруна имеют все шансы стать эксклюзивом Кубка конфедераций. В отборе ЧМ-2018 «Неукротимые львы» угодили в «группу смерти» с Нигерией, Замбией и Алжиром и за два тура ухитрились отстать от лидирующих «Суперорлов» на 4 очка. Для того, чтобы вернуться в Россию летом будущего года, камерунцам нужно выиграть все оставшиеся матчи. На последнем Кубке африканских наций сборная Уго Брооса доказала, что способна на многое, но совершить четыре подвига по расписанию очень сложно.

ТРЕНЕР ПО E-MAIL.

Еще в феврале прошлого года Броос казался тренером, которые не то что едет с ярмарки — давно укатил оттуда и забыл дорогу обратно. Главные успехи бельгийца пришлись на начало 90-х, когда он дважды выигрывал золото с «Брюгге», а самое «свежее» достижение — чемпионство с «Андерлехтом» — датировано 2004 годом. В последние сезоны Броос возглавлял клубы из Алжира и даже довольствовался ролью ассистента в «Аль-Джазире» из ОАЭ. Злые языки говорят, что он сам прислал резюме по e-mail в Камерунскую федерацию футбола, и местные чиновники от безысходности обратили внимание на это письмо. Не прогадали — в феврале этого года Броос с далеко не самым сильным составом сумел выиграть Кубок африканских наций.

РЫВОК БАССОГОГА.

Накануне победного первенства континента сразу восемь ведущих камерунских футболистов, выступающих в Европе, отказались играть за сборную. Тон в протестном движении задал защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип — он разругался с федерацией. Броос в кратчайшие сроки сумел отыскать адекватную замену всем бунтовщикам. Лидером новой сборной стал Кристиан Бассогог, выступавший в Дании. После отменного выступления на Кубке африканских наций форварда усиленно зазывали в «Локомотив», но он выбрал предложение из Китая.

ЧИЛИ: ТРИ ЗВЕЗДЫ.

САНЧЕС ПО ФРЕЙДУ.

Удивительная вещь: самой звездной командой Кубка конфедераций станет сборная Чили. Немцы решили привезти в Россию далеко не оптимальный состав, а у Португалии есть только Роналду. Другие чемпионы Европы до его уровня никак не дотягивают. В заявке латиноамериканцев имеются три звезды мирового масштаба — вратарь Клаудио Браво из «Манчестер Сити», полузащитник Артуро Видаль из «Баварии» и форвард Алексис Санчес. С последним приключилась забавная история. Этим летом нападающий может перейти из «Арсенала» в ту же «Баварию». До недавнего времени новости о грядущем трансфере казались ничем не подкрепленными слухами, но при объявлении состава на турнир в России Федерация футбола Чили случайно назвала Санчеса игроком мюнхенского клуба. Ошибка по Фрейду….

ЗОЛОТИСТЫЕ ПСИХОАНАЛИТИКИ.

Многие футболисты любят украшать свои бутсы именами жен и детей, но Алексис Санчес проявил исключительную изобретательность. Лидер чилийской сборной нанес на рабочую обувь… клички своих собак — Атом и Умбер. На этом нападающий не остановился и завел питомцам отдельную страницу в Инстаграме. Говорят, в бытность его игроком «Барселоны» золотистые ретриверы взяли на себя роль психоаналитиков. Санчесу никак не удавалось адаптироваться в каталонской команде — он куда чаще общался с Атомом и Умбером, чем с одноклубниками.

ТРОЕ АРГЕНТИНЦЕВ И ПИЦЦИ.

В этом году сборная Чили отметит 10-летний юбилей аргентинского владычества. В 2007-м к рулю «красных» встал Марсело Бьельса, потом его сменил Клаудио Борги, а вместо него пришел Хорхе Сампаоли. В кармане каждого из этих тренеров лежал аргентинский паспорт. С начала 2016 года чилийцев возглавляет испанец Хуан Антонио Пицци, но и он на самом деле родился в Аргентине, а гражданство Испании получил лишь в начале 90-х после перехода в «Тенерифе».

КАМЕРУН — ЧИЛИ

18 июня. Москва. Стадион «Спартак». 21.00 (Матч ТВ — 20.55).

ПОТЕРИ: Ойонго (травм.) — Браво (травм.), Алексис Санчес (под вопросом).

Судья: Скомина (Словения).

Прогноз Winline: П1 6,05 — Н 3,94 — П2 1,59