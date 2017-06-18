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Приводим интересные факты о соперниках по группе сборной России.

В пятницу мексиканцы полностью закрыли свое занятие от журналистов. Команда Осорио отрабатывала тактику и, по слухам, готовит ловушку для Криштиану Роналду. Мексиканцы очень переживают по поводу неучастия в турнире форварда Короны, который отправился домой по семейным обстоятельствам. Остальные игроки готовы к матчу. Капитаном команды станет 38-летний Маркес.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Группа A, 18.06.2017, 18:00 -:- Португалия Мексика

В субботу форвард Хавьер Эрнандес заработал повреждение во время предматчевой тренировки. Нападающий в одном из эпизодов получил удар в лицо. На поле выбежали врачи, и примерно через пять минут футболист продолжил занятие. По всей видимости, это не помешает ему принять участие в игре.

У сборной Португалии нет потерь в составе, а Роналду, по словам партнеров, отдается на тренировках на все сто процентов, и слухи о возможном тюремном сроке на нем никак не сказываются. Болельщики и журналисты очень многого ждут и от Андре Силвы, которого сам Криштиану назвал своим наследником в сборной.

ПОРТУГАЛИЯ: КОМАНДА УСКОРЕННОГО РОНАЛДУ.

БЛИЖЕ ВСЕХ К РОССИИ.

Если не брать в расчет сборную России, то действующие чемпионы — лидеры Кубка конфедераций по количеству игроков с опытом выступлений в нашей премьер-лиге. В предварительный состав португальцев попали два зенитовца: нынешний — Луиш Нету и бывший — Бруну Алвеш. Интересно, что у рулевого красно-зеленых Фернанду Сантуша тоже есть опыт матчей в Петербурге. Правда, неудачный — осенью 2004 года его АЕК получил пять голов в групповом раунде Кубка УЕФА.

СТАДИОН ДЛЯ БРУНУ АЛВЕША.

Фактурный Бруну Алвеш приходил в «Зенит» в ранге европейской звезды, ключевого игрока «Порту» и сборной Португалии. Привыкший к комфорту стадиона «Драгау» защитник долго не мог поверить, что теперь ему придется выступать на стареньком «Петровском». «А это точно не запасная арена?» — несколько раз переспрашивал Алвеш сотрудников клуба, показывавших ему стадион. Теперь португалец наконец-то познакомится с новой ареной на Крестовском острове. Останется ли он им доволен?

ПЛЮС ДВА КИЛОМЕТРА ДЛЯ КРИШТИАНУ.

Удивительное рядом — 32-летний Криштиану Роналду в нынешнем сезоне сумел увеличить скорость бега. По данным испанской лиги, сейчас португалец перемещается по полю со средней скоростью 32 км/ч. Этого показателя ему помог достичь новый тренер по физподготовке Антонио Пинтус. И здесь тоже есть русский след. Три года назад этот специалист помогал сборной России готовиться к ЧМ-2014.

МЕКСИКА: ЗЕЛЕНЫЕ И «ГОРОШЕК».

РОССИЙСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.

Мексиканский футбол выглядит если не братом-близнецом, то очень близким родственником российского. По крайней мере проблемы двух сборных схожи — из-за высоких зарплат в МХ-лиге игроки неохотно уезжают в Европу и перестают прогрессировать. В расширенный список сборной перед Кубком конфедераций попало аж 18 человек из местного первенства. Правда, в отличие от России один-два ярких футболиста в топ-лигах Старого Света у Мексики были всегда. Вот и сейчас главные надежды «ацтеков» связаны с бывшим форвардом «МЮ» и «Реала» Хавьером Эрнандесом по прозвищу Чичарито (в переводе с испанского — «Горошек»).

БЮСТ БЫШОВЦА.

Во время ЧМ-70 Анатолий Бышовец произвел такое впечатление на мексиканцев, что они поставили памятник советскому форварду. Его и сейчас можно найти у стадиона «Ацтека» в Мехико. Это очень почетно, но не эксклюзивно. Рядом с бюстом Бышовца красуются еще 15 изваяний футболистов — от Герда Мюллера до Пеле. Скульптурная композиция посвящена главным героям того чемпионата мира.

АНТИРЕКОРДЫ ОЧОА.

Одним из главных героев ЧМ-2014 стал голкипер «ацтеков» Гильермо Очоа. Вы наверняка помните его сумасшедшие сэйвы в матчах против бразильцев, хорватов и голландцев. Сейчас мало что напоминает о былых подвигах. Последний сезон вратарь провел в скромной «Гранаде», которая заняла последнее место в примере, а Очоа пропустил 82 гола в 38 матчах и установил сразу два антирекорда — больше всех пропущенных мячей за сезон среди вратарей-легионеров в испанском чемпионате и в истории «Гранады».

ПОРТУГАЛИЯ — МЕКСИКА

18 июня. Казань. Стадион «Казань Арена». 18.00 (ПЕРВЫЙ КАНАЛ — 17.50).

Судья: Питана (Аргентина).

Прогноз Winline: П1 2,11 — Н 3,25 — П2 3,74.