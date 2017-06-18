Португалия — Мексика: ловушка для Криштиану
Во втором матче Кубка конфедераций в Казани встретятся чемпионы Европы и победитель Кубка КОНКАКАФ.
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Приводим интересные факты о соперниках по группе сборной России.
В пятницу мексиканцы полностью закрыли свое занятие от журналистов. Команда Осорио отрабатывала тактику и, по слухам, готовит ловушку для Криштиану Роналду. Мексиканцы очень переживают по поводу неучастия в турнире форварда Короны, который отправился домой по семейным обстоятельствам. Остальные игроки готовы к матчу. Капитаном команды станет 38-летний Маркес.
В субботу форвард Хавьер Эрнандес заработал повреждение во время предматчевой тренировки. Нападающий в одном из эпизодов получил удар в лицо. На поле выбежали врачи, и примерно через пять минут футболист продолжил занятие. По всей видимости, это не помешает ему принять участие в игре.
У сборной Португалии нет потерь в составе, а Роналду, по словам партнеров, отдается на тренировках на все сто процентов, и слухи о возможном тюремном сроке на нем никак не сказываются. Болельщики и журналисты очень многого ждут и от Андре Силвы, которого сам Криштиану назвал своим наследником в сборной.
ПОРТУГАЛИЯ: КОМАНДА УСКОРЕННОГО РОНАЛДУ.
БЛИЖЕ ВСЕХ К РОССИИ.
Если не брать в расчет сборную России, то действующие чемпионы — лидеры Кубка конфедераций по количеству игроков с опытом выступлений в нашей
СТАДИОН ДЛЯ БРУНУ АЛВЕША.
Фактурный Бруну Алвеш приходил в «Зенит» в ранге европейской звезды, ключевого игрока «Порту» и сборной Португалии. Привыкший к комфорту стадиона «Драгау» защитник долго не мог поверить, что теперь ему придется выступать на стареньком «Петровском». «А это точно не запасная арена?» — несколько раз переспрашивал Алвеш сотрудников клуба, показывавших ему стадион. Теперь португалец
ПЛЮС ДВА КИЛОМЕТРА ДЛЯ КРИШТИАНУ.
Удивительное рядом — 32-летний Криштиану Роналду в нынешнем сезоне сумел увеличить скорость бега. По данным испанской лиги, сейчас португалец перемещается по полю со средней скоростью 32 км/ч. Этого показателя ему помог достичь новый тренер по физподготовке Антонио Пинтус. И здесь тоже есть русский след. Три года назад этот специалист помогал сборной России готовиться к ЧМ-2014.
МЕКСИКА: ЗЕЛЕНЫЕ И «ГОРОШЕК».
РОССИЙСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.
Мексиканский футбол выглядит если не
БЮСТ БЫШОВЦА.
Во время ЧМ-70 Анатолий Бышовец произвел такое впечатление на мексиканцев, что они поставили памятник советскому форварду. Его и сейчас можно найти у стадиона «Ацтека» в Мехико. Это очень почетно, но не эксклюзивно. Рядом с бюстом Бышовца красуются еще 15 изваяний футболистов — от Герда Мюллера до Пеле. Скульптурная композиция посвящена главным героям того чемпионата мира.
АНТИРЕКОРДЫ ОЧОА.
Одним из главных героев ЧМ-2014 стал голкипер «ацтеков» Гильермо Очоа. Вы наверняка помните его сумасшедшие сэйвы в матчах против бразильцев, хорватов и голландцев. Сейчас мало что напоминает о былых подвигах. Последний сезон вратарь провел в скромной «Гранаде», которая заняла последнее место в примере, а Очоа пропустил 82 гола в 38 матчах и установил сразу два антирекорда — больше всех пропущенных мячей за сезон среди
ПОРТУГАЛИЯ — МЕКСИКА
18 июня. Казань. Стадион «Казань Арена». 18.00 (ПЕРВЫЙ КАНАЛ — 17.50).
Судья: Питана (Аргентина).
Прогноз Winline: П1 2,11 — Н 3,25 — П2 3,74.
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