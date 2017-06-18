Сборная России по футболу прилетела в Москву на матч Кубка конфедераций с португальцами

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Накануне на стадионе «Санкт-Петербург» в стартовом матче турнира россияне победили новозеландцев со счетом 2:0.

С действующими чемпионами Европы подопечные Станислава Черчесова сыграют 21 июня на стадионе «Спартак». В заключительной встрече группового раунда соперником россиян будет сборная Мексики. Матч пройдет 24 июня в столице Татарстана на «Казань-Арене».

Кубок конфедераций, который проходит в Москве, Санкт- Петербурге, Сочи и Казани, завершится 2 июля.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Прилетели в Москву! До завтра ? <a href="https://t.co/Ha0s3u9nJJ">pic.twitter.com/Ha0s3u9nJJ</a></p>— Сборная России (@TeamRussia) <a href="https://twitter.com/TeamRussia/status/876215623436599298">17 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>