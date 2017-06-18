Сборная России по футболу прилетела в Москву на матч Кубка конфедераций с португальцами
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сборная России прилетела в Москву на игру группового этапа Кубка конфедераций по футболу с командой Португалии. Об этом сообщает официальный Twitter национальной сборной.
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Накануне на стадионе «Санкт-Петербург» в стартовом матче турнира россияне победили новозеландцев со счетом 2:0.
С действующими чемпионами Европы подопечные Станислава Черчесова сыграют 21 июня на стадионе «Спартак». В заключительной встрече группового раунда соперником россиян будет сборная Мексики. Матч пройдет 24 июня в столице Татарстана на «Казань-Арене».
Кубок конфедераций, который проходит в Москве, Санкт- Петербурге, Сочи и Казани, завершится 2 июля.
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