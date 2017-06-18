Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
Группа A
18:00 не начался Португалия
Мексика
Группа B
21:00 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30108100/
18 июня 2017, 8:02 | ТАСС

Сборная России по футболу прилетела в Москву на матч Кубка конфедераций с португальцами

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сборная России прилетела в Москву на игру группового этапа Кубка конфедераций по футболу с командой Португалии. Об этом сообщает официальный Twitter национальной сборной.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Накануне на стадионе «Санкт-Петербург» в стартовом матче турнира россияне победили новозеландцев со счетом 2:0.

С действующими чемпионами Европы подопечные Станислава Черчесова сыграют 21 июня на стадионе «Спартак». В заключительной встрече группового раунда соперником россиян будет сборная Мексики. Матч пройдет 24 июня в столице Татарстана на «Казань-Арене».

Кубок конфедераций, который проходит в Москве, Санкт- Петербурге, Сочи и Казани, завершится 2 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Роналду и Португалия начинают Кубок конфедераций по футболу матчем с мексиканцами

Роналду и Португалия начинают Кубок конфедераций по футболу матчем с мексиканцами

КАЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Сборные Португалии и Мексики сыграют в воскресенье в матче группы А Кубка конфедераций по футболу. Встреча пройдет в столице Татарстана на «Казань-Арене», начало — 18:00 мск.
Еще 7 новостей   Все новости
18 июня

Российский боксер Ковалев проиграл Уорду, не сумев взять реванш за спорное поражение

Мутко: сборная России способна бороться за победу на Кубке конфедераций

Ефимова установила личный рекорд на дистанции 100 м брассом на турнире во Франции
Викторина
Какой футболист провел больше всех матчей за сборную России?