Бородюк посмотрел открытие Кубка Конфедераций в компании с Путиным, Пеле и главой ФИФА
Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк посетил открытие Кубка Конфедераций в
Санкт-Петербурге, передает корреспондент Vesti.kz.
Саму церемонию и матч Россия — Новая Зеландия Бородюк смотрел на трибуне, соседями на которой оказались президент РФ Владимир Путин, легендарный бразильский игрок Пеле,
54-летний Бородюк — известный в прошлом нападающий. В 1988 году вместе с сборной CCCH он выиграл золотые медали на Олимпиаде в Сеуле, а спустя шесть лет уже в составе команды России участвовал на чемпионате мира.
С 2002 по 2012 год Бородюк входил в тренерский штаб сборной России. В 2016 году он возглавил «Кайрат», но ушел оттуда через четыре месяца. 27 февраля этого года специалист приступил к работе в сборной Казахстана.
Контракт Бородюка со сборной Казахстана рассчитан на три года. Под его руководством команда провела три матча, в которых потерпела три поражения: после разгрома в товарищеской игре с Кипром (0:3) были проигрыши от Армении (0:2) и Дании (1:3) в квалификации чемпионата мира-2018.
Отметим, что в матче открытия Кубка Конфедераций сборная России со счетом 2:0 победила Новую Зеландию. В турнире также принимают участие команды Германии, Португалии, Чили, Мексики, Камеруна и Австралии.
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