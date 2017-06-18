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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
Группа A
18:00 не начался Португалия
Мексика
Группа B
21:00 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30107924/
18 июня 2017, 8:48 | Vesti.kz

Бородюк посмотрел открытие Кубка Конфедераций в компании с Путиным, Пеле и главой ФИФА

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк посетил открытие Кубка Конфедераций в Санкт-Петербурге, передает корреспондент Vesti.kz.

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Саму церемонию и матч Россия — Новая Зеландия Бородюк смотрел на трибуне, соседями на которой оказались президент РФ Владимир Путин, легендарный бразильский игрок Пеле, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, президент ФИФА Джанни Инфантино, олимпийский чемпион-1956 по футболу Никита Симонян, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко и другие.

54-летний Бородюк — известный в прошлом нападающий. В 1988 году вместе с сборной CCCH он выиграл золотые медали на Олимпиаде в Сеуле, а спустя шесть лет уже в составе команды России участвовал на чемпионате мира.

С 2002 по 2012 год Бородюк входил в тренерский штаб сборной России. В 2016 году он возглавил «Кайрат», но ушел оттуда через четыре месяца. 27 февраля этого года специалист приступил к работе в сборной Казахстана.

Контракт Бородюка со сборной Казахстана рассчитан на три года. Под его руководством команда провела три матча, в которых потерпела три поражения: после разгрома в товарищеской игре с Кипром (0:3) были проигрыши от Армении (0:2) и Дании (1:3) в квалификации чемпионата мира-2018.

Отметим, что в матче открытия Кубка Конфедераций сборная России со счетом 2:0 победила Новую Зеландию. В турнире также принимают участие команды Германии, Португалии, Чили, Мексики, Камеруна и Австралии.
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