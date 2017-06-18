Бородюк посмотрел открытие Кубка Конфедераций в компании с Путиным, Пеле и главой ФИФА

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Саму церемонию и матч Россия — Новая Зеландия Бородюк смотрел на трибуне, соседями на которой оказались президент РФ Владимир Путин, легендарный бразильский игрок Пеле, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, президент ФИФА Джанни Инфантино, олимпийский чемпион-1956 по футболу Никита Симонян, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко и другие.

54-летний Бородюк — известный в прошлом нападающий. В 1988 году вместе с сборной CCCH он выиграл золотые медали на Олимпиаде в Сеуле, а спустя шесть лет уже в составе команды России участвовал на чемпионате мира.

С 2002 по 2012 год Бородюк входил в тренерский штаб сборной России. В 2016 году он возглавил «Кайрат», но ушел оттуда через четыре месяца. 27 февраля этого года специалист приступил к работе в сборной Казахстана.

Контракт Бородюка со сборной Казахстана рассчитан на три года. Под его руководством команда провела три матча, в которых потерпела три поражения: после разгрома в товарищеской игре с Кипром (0:3) были проигрыши от Армении (0:2) и Дании (1:3) в квалификации чемпионата мира-2018.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Сильное фото <a href="https://t.co/Dz2thco4ep">pic.twitter.com/Dz2thco4ep</a></p>— ИльяКАЗАКОВ (@KazakovIlya1) <a href="https://twitter.com/KazakovIlya1/status/876128212937572352">17 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Отметим, что в матче открытия Кубка Конфедераций сборная России со счетом 2:0 победила Новую Зеландию. В турнире также принимают участие команды Германии, Португалии, Чили, Мексики, Камеруна и Австралии.