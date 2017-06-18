Роналду и Португалия начинают Кубок конфедераций по футболу матчем с мексиканцами

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Португальская и мексиканская команды являются соперниками хозяев соревнований россиян, которые накануне победили сборную Новой Зеландии в матче открытия турнира (2:0). Сборная Португалии дебютирует на Кубке конфедераций, выиграв в прошлом году чемпионат Европы. Мексиканская команда примет участие уже в седьмом турнире, догнав рекордсмена по этому показателю сборную Бразилии. Мексиканцы являются сильнейшей сборной КОНКАКАФ — зоны Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна и единственной командой из числа нынешних участников Кубка конфедераций, кто ранее выигрывал этот турнир — в 1999 году.

В составе португальской сборной выступает один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду, который в уходящем сезоне вновь затмил Лионеля Месси, став победителем Лиги чемпионов и чемпионата Испании в составе мадридского «Реала». В сборной Роналду нацелился на еще один трофей, учитывая, что чемпионы мира из Германии привезли в Россию экспериментальный состав, шансы португальской команды на успех весьма велики. На игре Роналду и его команды, впрочем, может сказаться вспыхнувший скандал с неуплатой португальцем налогов на сумму €14,7 млн.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш привез на Кубок конфедераций практически тот же состав, что год назад выиграл чемпионат Европы. Отсутствуют автор победного гола в финале с французами Эдер, который основным игроком сборной никогда не был, 19-летний Ренату Санчеш, практически не игравший за мюнхенскую «Баварию», а также полузащитник итальянского «Интера» Жоау Мариу. Зато усилилась команда атакующими футболистами Бернарду Силвой из «Монако», Желсоном Мартиншем из «Спортинга» и форвардом Андре Силвой, уже перешедшим из «Порту» в итальянский «Милан».

Силва в пятницу выступил на пресс-конференции в Казани, где рассказал, что на Роналду последние события никак не влияют, тренируется 32-летний капитан португальцев как обычно, с большой мотивацией. К слову, именно Андре Силву Роналду назвал своим возможным преемником в сборной, хотя 21-летний форвард провел лишь один полноценный сезон в «Порту».

Сплав опыта и молодости

Главный тренер сборной Мексики колумбиец Хуан Карлос Осорио рассчитывает в России практически на всех сильнейших футболистов, за исключением получившего травму атакующего хавбека Хесуса Корону, который выступает в Португалии за «Порту». Мексиканцы ранее выступали на Кубках конфедераций шесть раз, а 18 лет назад даже выиграли домашний турнир, в ярком финале обыграв команду Бразилии — 4:3. Четыре года назад в Бразилии мексиканцы не сумели выйти из группы, проиграв командам Италии (1:2) и Бразилии (0:2), победив лишь японцев (2:1).

Лучшим бомбардиром сборной Мексики является выступающий за немецкий «Байер» 29-летний Хавьер Эрнандес — единственный из всех участников нынешнего турнира, кто ранее забивал на Кубке конфедераций. Четыре года назад Эрнандес стал автором всех трех мячей мексиканцев на турнире. Хотя Хесус Корона в последний момент выбыл из заявки мексиканцев на турнир, в составе команды еще три футболиста выступают в Португалии — защитник Мигель Лайюн и полузащитник Эктор Эррера за «Порту», нападающий Рауль Хименес — за «Бенфику». Принадлежит «Порту» и защитник Диего Рейес, который последний сезон провел в испанском «Эспаньоле».

Осорио накануне матча не стал акцентировать внимание на Роналду, заявив, что в составе соперников много других достойных игроков. Свою команду наставник сборной Мексики характеризовал как «сбалансированную между молодыми и опытными футболистами».

Главным арбитром встречи назначен аргентинец Нестор Питана. В Казань приехало около тысячи болельщиков из Мексики, тогда как португальских туристов в столице Татарстана не так много.

В воскресенье начнут выступление команды группы В, в 21:00 мск на столичном стадионе «Спартак» сыграют команды Камеруна и Чили. В понедельник в Сочи состоится встреча сборных Австралии и Германии.

По две команды из каждой группы выходят в полуфинал, матчи которого пройдут 28 и 29 июня. Встреча за третье место и финал запланированы на 2 июля.