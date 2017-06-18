Камерунские и чилийские футболисты начинают выступление на Кубке конфедераций

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Камерунская сборная традиционно является одной из самых популярных африканских команд для российских болельщиков. В 1990 году камерунцы первыми из африканцев сумели добраться до четвертьфинала чемпионата мира, когда команду с 38-летним форвардом Роже Милла тренировал советский тренер Валерий Непомнящий. С тех пор этот результат никто не улучшил, а камерунцы на следующем чемпионате мира провели памятный матч со сборной России (1:6), когда пятью голами отметился Олег Саленко.

В 1990—2000-е годы сборная Камеруна считалась одной из сильнейших в Африке, однако потом результаты пошли на убыль. Камерунцы играли на турнире в 2001 и 2003 годах, 14 лет назад африканская сборная даже добралась до финала, где проиграла хозяевам из Франции (0:1 в дополнительное время), однако Кубок конфедераций 2003 года ознаменовался трагедией — во время полуфинального матча с колумбийцами в Лионе скончался полузащитник «неукротимых львов» Марк-Вивьен Фоэ.

Несколько лет назад камерунская сборная дважды подряд не сумела отобраться на Кубок Африки, однако на прошедшем в январе-феврале нынешнего года «львы», от которых никто не ожидал такой прыти, стали чемпионами континента и последними участниками Кубка конфедераций. Путевку в Россию камерунская сборная получила, когда в Казани уже состоялась жеребьевка турнира, и команды Чили, Германии и Австралии ждали своего африканского соперника по группе В.

Лидеры южноамериканского футбола

Чилийская команда в последние годы, наоборот, вышла в лидеры южноамериканского футбола, дважды подряд в 2015 и 2016 годах выиграв Кубок Америки (прошлогодний турнир был юбилейным и внеочередным). Сыграли чилийцы и на двух последних чемпионатах мира, оба раза уступив в 1/8 финала бразильцам (как и в 1998 году). 19 лет назад во Франции сборные Чили и Камеруна сыграли и на чемпионате мира — в Нанте была зафиксирована ничья 1:1. На гол чилийца Хосе Луиса Сьерры ответил Патрик Мбома.

Результат оказался на руку южноамериканцам, которые удержали второе место в группе, тогда как камерунцы остались последними. С 1990 года сборная Камеруна сыграла на пяти чемпионатах мира и ни разу не сумела выйти из группы.

Сборную Чили в Россию привез Хуан Антонио Пицци — аргентинец по происхождению, в конце карьеры выступавший за сборную Испании, в том числе и на чемпионате мира — 1998. Под его руководством сборная Чили идет четвертой в отборочном турнире мирового первенства — 2018, что позволяет рассчитывать на путевку в Россию. В стартовом матче Кубка конфедераций Пицци недосчитается травмированного голкипера Клаудио Браво и, возможно, ведущего форварда Алексиса Санчеса. У Санчеса были проблемы с ногой, и пока он не готов на 100 процентов. Решение о его участии в матче с африканцами будет принято в воскресенье.

Накануне Кубка конфедераций сборная Чили провела в Москве контрольный матч с командой России, который завершился вничью — 1:1. На мяч Маурисио Ислы ответил Виктор Васин.

Бельгийский «лев» считает Чили фаворитом

Наставником камерунских «львов» является бельгиец Хуго Броос, для которого победа в Кубке Африки — 2017 стала большим успехом. Если в нынешнем составе сборной Чили собраны многие звезды европейского футбола, то камерунская команда заметно омолодилась, и таких значимых фигур, как Милла, Ригобер Сонг или Самюэль Это’О у Брооса просто нет.

Броос накануне матча заявил, что считает чилийцев фаворитами не только предстоящей игры, но и всего турнира. Чтобы достойно выглядеть в предстоящей встрече, камерунским футболистам необходимо, по словам их тренера, прежде всего найти баланс между атакой и обороной.

Матч сборных Камеруна и Чили пройдет на стадионе «Спартак» в Москве, начало — 21:00 мск. Главным арбитром назначен Дамир Скомина из Словении.

Второй матч группы В пройдет в понедельник в Сочи, встретятся команды Германии и Австралии. Накануне в группе А сборная России в матче открытия турнира победила соперников из Новой Зеландии — 2:0, а в воскресенье в Казани сыграют команды Португалии и Мексики.