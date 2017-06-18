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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
Группа A
18:00 не начался Португалия
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21:00 не начался Камерун
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30107454/
18 июня 2017, 0:41 | Спорт-Экспресс

«Горошек» получил в нос

Корреспондент «СЭ» о том, как сборная Мексики готовилась к игре с Португалией.

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Столица Татарстана в эти дни во власти мексиканцев. Кажется, до Казани не добрался ни один португалец, зато повсюду слышна испанская речь. За пять дней в городе сборная Хуана Карлоса Осорио отлично освоилась, да и вообще выглядит белой вороной на фоне остальных сборных. За сутки до игры с Португалией мексиканцы решились на дерзкий психологический ход — сделали тренировку полностью открытой. Пока остальные команды пытаются все спрятать или пустить соперника по ложному следу, они как бы говорят: «Смотрите, мы не вас не боимся!».

После легкой разминки мексиканцы играют в футбол на две трети поля. Задание следующее: если игрокам атакующей команды удается получить мяч за спинами защитников, то в отбор те больше не вступают. Игра заканчивается со счетом 4:3.

Контакт самый полный: подкаты, локти, фолы. В одном из таких моментов за лицо хватается Хавьер «Чичарито» Эрнандес. На поле выскакивают врачи, но у мексиканских журналистов нет сомнений, что форвард скоро поднимется. Так и есть — «Горошку» дали в нос, он закончил занятие.

НЕ ТОЛЬКО КРИШТИАНУ

На вопросы журналистов Осорио отвечал конкретно и вдумчиво, хотя сводилось все к одному: «Как сдержать Роналду?».

— Мы играем против Португалии! — вспылил вскоре тренер. — Да, он великолепен, но там есть и другие сильные игроки. Да, Криштиану может играть на любой позиции в атаке. Поэтому мы должны выстроить эффективную защиту. Мы не должны позволять проводить резкие контратаки. Можем сыграть и первым номером. Поверьте, мы досконально изучили Португалию и Роналду будет с нами непросто.

— Вы фавориты Кубка конфедераций?

— Мы хорошая команда. Не сказать, что фавориты. В нашей группе есть чемпионы Европы, а в другой группе есть Германия и Чили. Я вижу состав Португалии и понимаю, что это лучшая команда на турнире.

Матч Португалия — Мексика пройдет в воскресенье, 18 июня, и начнется в 18.00 по московскому времени.
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