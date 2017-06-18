Kulebyaka для Забиваки. Что предложили зрителям на матче открытия

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БОЛЕЛЬЩИК-БОМБАРДИР

Кубок конфедераций стартовал еще около полудня, когда недалеко от стадиона «Санкт-Петербург» в футбол сыграли болельщики сборных России и Новой Зеландии. Как выяснилось, разница в классе между фанатами двух национальных команд примерно такая же, как и между футболистами. Только в обратную сторону. Россия проиграла со счетом 0:3, а все три мяча забил житель Амстердама по имени Том. Не удивляйтесь, что скромную Новую Зеландию поддерживают в Нидерландах — Том просто несколько лет назад уехал из Океании в Европу, но родную сборную не бросил и полетел за ней в Россию. А жителей Новой Зеландии, по признанию самих болельщиков, очень мало — подавляющее большинство приехало из Лондона, Манчестера, Амстердама и других европейских городов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Это Том. Он сегодня забил все три мяча в ворота фанатов сборной России. Родился в Новой Зеландии, но живет в Амстердаме. <a href="https://t.co/Ko0atY6uBv">pic.twitter.com/Ko0atY6uBv</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/876027631375962112">17 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

После громкой победы над российскими фанатами новозеландцы дружной компанией отправились на другую сторону Крестовского острова. Там их, как и всех болельщиков, встречал оркестр. Настоящий, живой, с барабанами. Состоящий полностью из девушек.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Мощь. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9?src=hash">#КубокКонфедераций</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F?src=hash">#РоссияНоваяЗеландия</a> <a href="https://t.co/263xyQdmLL">pic.twitter.com/263xyQdmLL</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/876047681424175104">17 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

У стадиона вообще творились неординарные вещи. Кто-то пел в караоке советскую песню «Закаляйся, как сталь», кто-то разрисовывал себя триколорами, кто-то — передвигался на ходулях.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Все адекватно. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9?src=hash">#КубокКонфедераций</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F?src=hash">#РоссияНоваяЗеландия</a> <a href="https://t.co/Y60V0VrvTO">pic.twitter.com/Y60V0VrvTO</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/876049067087998976">17 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Болельщиков, разумеется, тоже было целое море. По надписям на флагам было понятно, что приехали и из Челябинской области, и с Дальнего востока. Один фанат даже надел на матч шарф пермского «Амкара».

Были и жители Сербии.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Сербы тут тоже. <a href="https://t.co/9PU2R4wXNv">pic.twitter.com/9PU2R4wXNv</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/876069051990192131">17 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

И мексиканцы с вычурными головными уборами.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Очередной эпичный мексиканец произвел фурор. "Деньги за фото бери" - советкют ему наши болельщики <a href="https://t.co/jGbBhTtGfz">pic.twitter.com/jGbBhTtGfz</a></p>— Сергей Яременко (@serji_spb) <a href="https://twitter.com/serji_spb/status/876079063856803840">17 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

KULEBYAKA

А еще один болельщик приехал в цветах сборной Германии. Оказалось, что этот фанат «Алемании» из Ахена просто «очень любит футбол», поэтому примчал на Кубок конфедераций.

Интересно, не был ли он шокирован ценами на сувениры? Чтобы купить любой шарф, нужно было заплатить 1500 рублей, программка стоила 500, а плюшевый талисман турнира Забивака обошелся бы вам в 2000 рублей.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Как вам цены? Двушка за Забиваку ? <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F?src=hash">#РоссияНоваяЗеландия</a> <a href="https://t.co/3Z1Izxzm5M">pic.twitter.com/3Z1Izxzm5M</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/876068468050866176">17 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Зато в буфете гости нашей страны всего за сто рублей могли попробовать такое аппетитное блюдо, как Kulebyaka. В скобочках даже пояснили — это такой русский пирог с капустой.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Кто хочет отведать Kulebyaka? <a href="https://t.co/jDipcnlVJY">pic.twitter.com/jDipcnlVJY</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/876106852181954562">17 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

За два часа до старта матча началась церемония открытия Кубка конфедераций, в которой выступили DJ Smash, Сергей Лазарев и Алсу. Но немногие видели церемонию, потому что большинство проходило тщательный досмотр. И это не просто фигура речи: на каждого человека тратили по три-четыре минуты, просили включать всю аппаратуру. Если телефон не включался, то внутрь не пускали. И правильно — а вдруг, это взрывное устройство?

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">А очереди из-за тщательного досмотра - по три-четыре минуты на человека. Не включается телефон - не пропускают. Якобы это может быть бомба. <a href="https://t.co/EX8hTFS4ts">pic.twitter.com/EX8hTFS4ts</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/876072480032645120">17 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

К началу матча гигантские очереди существенно укоротились — видимо, болельщиков распределили по восьми выходам, а то раньше они ужимались в центральных. По ходу действа устраняли и другие недостатки. Например, воду. Нет, это была не протечка крыши — всего лишь конденсат.

И СНОВА О СТАДИОНЕ

За несколько минут до начала матча на стадион прибыла еще одна небольшая группа в футболках сборной Новой Зеландии. На спине одной из болельщиц был написана фамилия капитана команды Криса Вуда. Оказалось, что эта прекрасная белокурая девушка — супруга форварда новозеландцев, приехавшая на турнир вместе со своими родителями.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Прекрасная жена капитана сборной Новой Зеландии Криса Вуда (справа) приехала вместе с родственниками посмотреть на игру. <a href="https://t.co/WOY0peoeOx">pic.twitter.com/WOY0peoeOx</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/876077141925998596">17 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Игра мужа, да и всей команды, вряд ли ее порадовала. Зато болельщики сборной России были рады. Да, стадион не был заполнен до крыши (которую, кстати, раздвинули), но поддерживали своих фанаты на отлично. Вот, например, изумительный перфоманс.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Гимн России и перфоманс наших болельщиков. <a href="https://t.co/7Uiptm4DqN">pic.twitter.com/7Uiptm4DqN</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/876093352483205121">17 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

По ходу матча болельщики даже запускали волну и часто кричали «Нужен гол!» Сборная выполнила просьбу россиян аж дважды, хотя требования Станислава Черчесова она, кажется, проигнорировала. По крайней мере, выполнила не все — тренер постоянно жестикулировал на бровке и все время громко подсказывал ближайшему к себе футболисту. Сперва Самедову, затем — Жиркову.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Кто-то раскачивается на стуле, кто-то жестикулирует. <a href="https://t.co/AC9kU7pofT">pic.twitter.com/AC9kU7pofT</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/876104037950730240">17 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>