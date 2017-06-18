Kulebyaka для Забиваки. Что предложили зрителям на матче открытия
Спецкор «СЭ» — о том, что окружало матч открытия Кубка конфедераций.
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Кубок конфедераций стартовал еще около полудня, когда недалеко от стадиона «Санкт-Петербург» в футбол сыграли болельщики сборных России и Новой Зеландии. Как выяснилось, разница в классе между фанатами двух национальных команд примерно такая же, как и между футболистами. Только в обратную сторону. Россия проиграла со счетом 0:3, а все три мяча забил житель Амстердама по имени Том. Не удивляйтесь, что скромную Новую Зеландию поддерживают в Нидерландах — Том просто несколько лет назад уехал из Океании в Европу, но родную сборную не бросил и полетел за ней в Россию. А жителей Новой Зеландии, по признанию самих болельщиков, очень мало — подавляющее большинство приехало из Лондона, Манчестера, Амстердама и других европейских городов.
После громкой победы над российскими фанатами новозеландцы дружной компанией отправились на другую сторону Крестовского острова. Там их, как и всех болельщиков, встречал оркестр. Настоящий, живой, с барабанами. Состоящий полностью из девушек.
У стадиона вообще творились неординарные вещи.
Болельщиков, разумеется, тоже было целое море. По надписям на флагам было понятно, что приехали и из Челябинской области, и с Дальнего востока. Один фанат даже надел на матч шарф пермского «Амкара».
Были и жители Сербии.
И мексиканцы с вычурными головными уборами.
KULEBYAKA
А еще один болельщик приехал в цветах сборной Германии. Оказалось, что этот фанат «Алемании» из Ахена просто «очень любит футбол», поэтому примчал на Кубок конфедераций.
Интересно, не был ли он шокирован ценами на сувениры? Чтобы купить любой шарф, нужно было заплатить 1500 рублей, программка стоила 500, а плюшевый талисман турнира Забивака обошелся бы вам в 2000 рублей.
Зато в буфете гости нашей страны всего за сто рублей могли попробовать такое аппетитное блюдо, как Kulebyaka. В скобочках даже пояснили — это такой русский пирог с капустой.
За два часа до старта матча началась церемония открытия Кубка конфедераций, в которой выступили DJ Smash, Сергей Лазарев и Алсу. Но немногие видели церемонию, потому что большинство проходило тщательный досмотр. И это не просто фигура речи: на каждого человека тратили по
К началу матча гигантские очереди существенно укоротились — видимо, болельщиков распределили по восьми выходам, а то раньше они ужимались в центральных. По ходу действа устраняли и другие недостатки. Например, воду. Нет, это была не протечка крыши — всего лишь конденсат.
И СНОВА О СТАДИОНЕ
За несколько минут до начала матча на стадион прибыла еще одна небольшая группа в футболках сборной Новой Зеландии. На спине одной из болельщиц был написана фамилия капитана команды Криса Вуда. Оказалось, что эта прекрасная белокурая девушка — супруга форварда новозеландцев, приехавшая на турнир вместе со своими родителями.
Игра мужа, да и всей команды, вряд ли ее порадовала. Зато болельщики сборной России были рады. Да, стадион не был заполнен до крыши (которую, кстати, раздвинули), но поддерживали своих фанаты на отлично. Вот, например, изумительный перфоманс.
По ходу матча болельщики даже запускали волну и часто кричали «Нужен гол!» Сборная выполнила просьбу россиян аж дважды, хотя требования Станислава Черчесова она, кажется, проигнорировала. По крайней мере, выполнила не все — тренер постоянно жестикулировал на бровке и все время громко подсказывал ближайшему к себе футболисту. Сперва Самедову, затем — Жиркову.
Но главное, как сказал на
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|17 Июня, 18:00
|Зрители 50251
|Группа A
|Санкт-Петербург Арена
|Россия
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2:0
Первый тайм: 1:0
|Новая Зеландия
|Станислав Черчесов
|Энтони Хадсон
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|1
|17
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|2
|2
|Штанги, перекладины
|0
|12
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|11
|5
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Вильмар Рольдан (Колумбия)
|Боковой судья
|Александр Гусман (Колумбия)
|Боковой судья
|Кристиан де ла Крус (Колумбия)
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