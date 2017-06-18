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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
Группа A
18:00 не начался Португалия
Мексика
Группа B
21:00 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30107389/
18 июня 2017, 0:22 | Спорт-Экспресс

СМИ: Со стадиона «Санкт-Петербург» после матча Россия — Новая Зеландия вывезли 10 самосвалов мусора

После первого матча Кубка конфедераций Россия — Новая Зеландия (2:0) со стадиона «Санкт-Петребург» вывезли 180 кубов мусора, информирует «Фонтанка».

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© РИА "Новости"
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Это примерно 10 самосвалов. За болельщиками убирали около 100 человек, а еще 50 дворников работают в парке возле стадиона. Оттуда ожидается выгрести еще под 50 кубов мусора.

Сегодня ночью на улицы Петербурга выйдет 400 автомобилей и около 200 работников. Они начнут подметать после естественных при таких матчах празднований.

Второй матч на турнире сборная России проведет 21 июня против Португалии. Встреча пройдет в Москве.
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