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Это примерно 10 самосвалов. За болельщиками убирали около 100 человек, а еще 50 дворников работают в парке возле стадиона. Оттуда ожидается выгрести еще под 50 кубов мусора.

Сегодня ночью на улицы Петербурга выйдет 400 автомобилей и около 200 работников. Они начнут подметать после естественных при таких матчах празднований.

Второй матч на турнире сборная России проведет 21 июня против Португалии. Встреча пройдет в Москве.