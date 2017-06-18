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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
Группа A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30107301/
18 июня 2017, 10:29 | Советский спорт

«Почему бы и не выйти с первого места?» Дерзкая сборная России после победы

Футболисты сборной в микст-зоне критиковали и хвалили все: стадион, себя и свою игру. «Советский спорт» передает главное.

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Дмитрий Тарасов: Можно было выиграть крупнее

— Я выходил вторым опорником к Глушакову. Мне надо было больше заниматься оборонительными делами, разрушать. А вообще самое главное, что мы добились результата.

— Игрой команды довольны?
— Сейчас сложно сказать, но считаю, что создали много моментов. Можно было и крупнее выиграть.

— Сборная Новой Зеландии ничем не удивила?
— Все, что обсуждали, то и было на поле. Мы были готовы к ее игре.

Александр Самедов: У меня с силами все в порядке!

— Мандраж был?
— Нет. Просто понимали, что это первый матч на важном турнире. Хотели порадовать болельщиков.

— Говорят, на этом стадионе игрокам тяжело дышать. Такие проблемы были?
— Душновато.

— А поле как?
— Специфическое. К нему нужно привыкать. Непонятно, что с ним. Будто чуть-чуть искусственное.

— Сам матч получился тяжелым?
— Забили бы свои моменты, могли быстрее все закончить. Но долго не могли забить. Хорошо, что все так закончилось.

— Показалось, что вы во втором тайме меньше подключались в атаку. Сил не хватило?
— У меня с силами все в порядке. Забили второй мяч, и спокойно надо было довести матч до победы.

— Второй гол россиян — наигранная комбинация?
— Нет, обычный гол: Федя отдал, я ему обратно, а он забил. Обычный мяч, которых в футболе много.

Александр Ерохин: Поддержка была супер!

— Важно было победить. Хорошо, что получилось забить два и не пропустить, это было важно.

— Черчесов сказал, что у вас есть повреждение.
— Небольшое. Думаю, к следующей игре все будет в порядке. Ничего страшного, просто немного подвернул голеностоп. К Португалии буду готов.

— Как вам атмосфера?
— Поддержка была супер, да и поле отлично подготовили. Болельщики гнали нас вперед, спасибо им.

— Есть ощущение, что сборная может выступить удачно?
— Далеко не заглядываем. Думаем о следующей игре, в которой отдадим все силы.

Александр Головин: Сейчас не думаю о зарубежных клубах

— Какая была установка на игру?
— Все говорить не буду, но важно было забрать у соперника мяч.

— Вас отвлекает интерес зарубежных клубов?
— Об этом сейчас не думаю. Все мысли о сборной, а после этого будут какие-то комментарии.

Юрий Жирков: Черчесов просто поздравил с победой

— Начали неплохо, с победы. Новозеландцы создали несколько опасных моментов, но в целом мы контролировали игру, забили свое. У соперника был большой нападающий, через него и строили игру.

— При счете 2:0 новозеландцы даже прижали. Это они добавили или сборная России расслабилась?
— В конце уже было небольшое расслабление. Позволили им создать два момента.

— Станислав Черчесов доволен?
— Он просто поздравил с победой. Потом уже будем разбирать ошибки.

— Теперь почувствовали, что можно пройти до полуфинала или даже дальше?
— Будем стараться (улыбается).

Георгий Джикия: Почему бы и не выйти с первого места?

— Как на вас подействовала атмосфера открытия турнира?
— Это все для болельщиков: мы были в раздевалке и подтрибунном помещении, готовились к игре.

— Как вам стадион?
— Отличный!

— К сожалению, трибуны были неполные.
— Конечно, всегда хочется, чтобы был максимум. Но все зависит от нас.

— Чтобы выйти из группы, надо одержать еще одну победу. Кого обыграть будет проще?
— У нас две игры. В каждой из которых надо будет попытаться победить.

— И выйти с первого места?
— Почему бы и нет?

© Ньюстюб
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