Сергей Андреев: Полоз был лучшим. А Дзюба слабее Бухарова

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ПОЛОЗ СМОТРЕЛСЯ ЯРЧЕ СМОЛОВА

— Тот случай, когда и игра, и результат полностью вас устроили?

— Да. Могу говорить только в комплиментарном ключе. Все в целом понравилось. Настрой, борьба, движение. Меня приятно удивил тот факт, что на «втором этаже», особенно в первом тайме, мы вообще не оставили шансов сопернику. Выиграли вверху практически все. Единственное, жалею немного об одном.

— О чем же?

— Хочется даже ударить себя по языку, но приходится признать: мало забили. Даже «трешки» было бы мало по такой игре. Не хочется гневить бога, но, думаю, мы заслужили четыре мяча. Это было бы в самый раз.

— А вам не показалось, что Новая Зеландия уж очень слабая команда?

— Намного сильнее Венгрии! Ну венгры — это какие-то «пассажиры». Там люди вообще не в курсе дела. Та победа особого удовольствия мне не доставила. А тут понятно, чего люди хотели на поле. Создали 100-процентный голевой момент. Однажды хорошо сыграл Акинфеев, выручил.

— Стартовый состав вас ничем не удивил?

— Не скажите, не скажите. Честно говоря, не ожидал появления в «старте» Полоза.

— И как он вам в паре со Смоловым?

— С моей точки зрения, он был лучшим в этом матче! Да, Дима не забил, но имел три стопроцентных голевых момента.

— Но ведь не реализовал их…

— Вы знаете, когда работаю тренером, то никогда не предъявляю претензии футболистам, которые не забивают голы. Я могу критиковать того человека, у которого моментов нет, который не открылся, не предложил себя.

А какой пас выдал Полоз на Глушакова? Шикарный и в то же время очень непростой по исполнению. Смог среагировать и «выпилил» передачу Глушакову на выход один на один. Повторяю, Полоз — лучший игрок матча!

— Там ведь и 100-процентный пенальти на нем был?

— Я к таким вещам стараюсь относиться философски. Не назначил судья пенальти — значит, его не было. Все тут для меня просто. Может быть, когда мне было 40 лет, я бы эмоциональнее отреагировал на этот эпизод. А сейчас все воспринимаю гораздо спокойнее. А потом, если я не ошибаюсь, Кудряшов тоже сбивал соперника в штрафной. Но арбитр вновь промолчал. Значит, и там 11-метрового не было.

— Смолов сыграл на своем уровне?

— С венграми он сыграл намного ярче. Я даже не беру его тот классный гол. Но когда сегодня на поле был Полоз, ростовчанин смотрелся интереснее Смолова. А когда уже вышел Бухаров, Федор солировал впереди, разводил атаки, пытался где-то дирижировать, бил, простреливал.

МНЕ НРАВИЛОСЬ, КАК ИГРАЛ ДЗЮБА. ДВА ГОДА НАЗАД…

— Эта сборная с такой атакой сдюжит без Дзюбы?

— Мне нравится игра Дзюбы. Точнее, нравилась.

— Почему говорите в прошедшем времени?

— Мне очень нравилось, как он играл в «Ростове» два года назад — наколотил 17 голов. Тогда он смотрелся сильнее, чем сейчас в «Зените». Но это чисто мое мнение. Считаю, что и Полоз, и Бухаров на данный момент сильнее Дзюбы.

— Дзюба слабее Бухарова?

— Да. Александр по праву попал в сборную. Он сильнее Артема. Подчеркиваю — на данный момент.

— Значит, отсутствие Дзюбы — не катастрофа?

— Не катастрофа. Пока в атаке все хорошо. Конечно, посмотрим, как будем выглядеть с Португалией и Мексикой. Но сегодня два забили и могли еще четыре «накидать».

— Головин сегодня мог обратить на себя внимание скаутов лондонского «Арсенала»?

— Не думаю. Во-первых, матч с таким соперником непоказателен. Но даже в этой встрече не могу сказать, что Головин прямо-таки блистал. Да, сыграл неплохо. Однако до уровня лондонского «Арсенала» сейчас явно не дотягивает. Если только его возьмут на перспективу.

— И отдадут в аренду?

— Возможно. Кто-то же назвал этот трансфер фейком. Или как правильно произносится это слово?

ВСЫПАЛ БЫ САМЕДОВУ ЗА ОДИН МОМЕНТ

— Все верно — фейк.

— Ну, вот видите, я тоже пытаюсь косить под молодого (смеется). Если серьезно, сомневаюсь, что этот переход состоится. Сейчас армеец не готов для «Арсенала».

— На флангах альтернативы Жиркову и Самедову сегодня нет?

— Готов немного поспорить. Да, оба сыграли здорово. Юра Жирков всего себя оставил на поле. Но он все-таки не мой фаворит.

— Не нравится вам по стилю?

— Не нравится, как он порой думает в завершающие моменты атаки. На последних минутах ему раньше нужно было отдавать передачу. Партнеры несутся в штрафную, а он начал убирать под себя, промедлил. Даже если бы пас прошел, то Головин и Глушаков уже забежали за ближнюю штангу.

— Для вас Комбаров на этой позиции предпочтительнее?

— Вот я бы выбор сделал в пользу спартаковца. Хотя Жирков сегодня сыграл просто здорово.

— А к Самедову есть вопросы?

— Сашка — умница. Очень хорошо действовал. Но за один эпизод я бы ему «всыпал»!

— Это за какой же?

— Помните, когда Смолов накрутил новозеландцев и забросил в штрафную. А Самедов стоит чуть ли не в центре поля, уже, видать, «наелся». Но именно Саша должен был оказаться в том месте. Надо было добегать.

— Хоть кто-то выпадал из игры?

— Нет. И это очень обрадовало. Никто не выпал! Джикия? Да где-то ошибся в передаче. Но старался, был полезен. И хочу отметить то, что парни после игры не сразу ушли в раздевалку. А минут пять благодарили стадион. Очень приятное зрелище! Молодцы! И все так доброжелательно было!

ЧТО ТАКОЕ ЭТИ НАЛОГИ ДЛЯ КРИШТИАНУ? ДВА РАЗА НЕ ПОЗАВТРАКАТЬ?

— Теперь предстоит матч с Португалией. Справимся ли мы с Криштиану Роналду?

— А вот и посмотрим. В матче с Чили мы до определенного момента играли на равных. Но, как только на поле вышел Алексис Санчес, — опачки! Он и передачу отдал, и обострил. Как только против нас играют футболисты высокого класса, возникают проблемы. А Роналду, согласитесь, это исполнитель даже не высокого уровня. Берите выше. Великий! Поглядим, как сдюжат с ним. Да и сборная Португалии, на секундочку, чемпион Европы. Это даже не Хорватия, не Швеция.

— Остается уповать на то, что история с не выплаченными налогами выбьет Криштиану из колеи?

— Да я вас умоляю! Вся эта история выеденного яйца не стоит.

— Почему?

— Человек зарабатывает более 80 миллионов в год. На протяжении шести лет. Ну что такое для него эти 15 миллионов? Ну два раза не позавтракать? Да смешно это все. Замнут дело. Где-то читал, что он таким образом выбивает у «Реала» зарплату. Ну как такое возможно? Куда же еще больше получать?! Идет какая-то игра. Не будет он заморачиваться по поводу этих налогов. Тут другой вариант где-то может нам сыграть на руку.

— Какой?

— Роналду выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов. Уже «наелся». Ему отдыхать надо. Будет ли он играть?

— Не хватит мотивации на Россию?

— Да даже не мотивации. Не исключаю, что руководство «Реала» позвонило в сборную и попросило поберечь Криштиану, не выпускать на целый матч. Ведь, по сути, он уже свое дело сделал. Приехал в Россию. Чего еще нужно? А ведь мог и не прилетать, как немцы, которые выставили экспериментальный состав. Роналду уже свою миссию выполнил. И никто не вправе его осуждать, если он будет выходить на замену. Правда, такой игрок не привык сидеть на лавке. Уж лучше просто постоит на поле.