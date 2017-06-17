Сергей Андреев: Полоз был лучшим. А Дзюба слабее Бухарова
Бывший нападающий сборной СССР — о победе России над Новой Зеландией в стартовом матче Кубка конфедераций.
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ПОЛОЗ СМОТРЕЛСЯ ЯРЧЕ СМОЛОВА
— Тот случай, когда и игра, и результат полностью вас устроили?
— Да. Могу говорить только в комплиментарном ключе. Все в целом понравилось. Настрой, борьба, движение. Меня приятно удивил тот факт, что на «втором этаже», особенно в первом тайме, мы вообще не оставили шансов сопернику. Выиграли вверху практически все. Единственное, жалею немного об одном.
— О чем же?
— Хочется даже ударить себя по языку, но приходится признать: мало забили. Даже «трешки» было бы мало по такой игре. Не хочется гневить бога, но, думаю, мы заслужили четыре мяча. Это было бы в самый раз.
— А вам не показалось, что Новая Зеландия уж очень слабая команда?
— Намного сильнее Венгрии! Ну венгры — это
— Стартовый состав вас ничем не удивил?
— Не скажите, не скажите. Честно говоря, не ожидал появления в «старте» Полоза.
— И как он вам в паре со Смоловым?
— С моей точки зрения, он был лучшим в этом матче! Да, Дима не забил, но имел три стопроцентных голевых момента.
— Но ведь не реализовал их…
— Вы знаете, когда работаю тренером, то никогда не предъявляю претензии футболистам, которые не забивают голы. Я могу критиковать того человека, у которого моментов нет, который не открылся, не предложил себя.
А какой пас выдал Полоз на Глушакова? Шикарный и в то же время очень непростой по исполнению. Смог среагировать и «выпилил» передачу Глушакову на выход один на один. Повторяю, Полоз — лучший игрок матча!
— Там ведь и 100-процентный пенальти на нем был?
— Я к таким вещам стараюсь относиться философски. Не назначил судья пенальти — значит, его не было. Все тут для меня просто. Может быть, когда мне было 40 лет, я бы эмоциональнее отреагировал на этот эпизод. А сейчас все воспринимаю гораздо спокойнее. А потом, если я не ошибаюсь, Кудряшов тоже сбивал соперника в штрафной. Но арбитр вновь промолчал. Значит, и там 11-метрового не было.
— Смолов сыграл на своем уровне?
— С венграми он сыграл намного ярче. Я даже не беру его тот классный гол. Но когда сегодня на поле был Полоз, ростовчанин смотрелся интереснее Смолова. А когда уже вышел Бухаров, Федор солировал впереди, разводил атаки, пытался
МНЕ НРАВИЛОСЬ, КАК ИГРАЛ ДЗЮБА. ДВА ГОДА НАЗАД…
— Эта сборная с такой атакой сдюжит без Дзюбы?
— Мне нравится игра Дзюбы. Точнее, нравилась.
— Почему говорите в прошедшем времени?
— Мне очень нравилось, как он играл в «Ростове» два года назад — наколотил 17 голов. Тогда он смотрелся сильнее, чем сейчас в «Зените». Но это чисто мое мнение. Считаю, что и Полоз, и Бухаров на данный момент сильнее Дзюбы.
— Дзюба слабее Бухарова?
— Да. Александр по праву попал в сборную. Он сильнее Артема. Подчеркиваю — на данный момент.
— Значит, отсутствие Дзюбы — не катастрофа?
— Не катастрофа. Пока в атаке все хорошо. Конечно, посмотрим, как будем выглядеть с Португалией и Мексикой. Но сегодня два забили и могли еще четыре «накидать».
— Головин сегодня мог обратить на себя внимание скаутов лондонского «Арсенала»?
— Не думаю.
— И отдадут в аренду?
— Возможно.
ВСЫПАЛ БЫ САМЕДОВУ ЗА ОДИН МОМЕНТ
— Все верно — фейк.
— Ну, вот видите, я тоже пытаюсь косить под молодого (смеется). Если серьезно, сомневаюсь, что этот переход состоится. Сейчас армеец не готов для «Арсенала».
— На флангах альтернативы Жиркову и Самедову сегодня нет?
— Готов немного поспорить. Да, оба сыграли здорово. Юра Жирков всего себя оставил на поле. Но он
— Не нравится вам по стилю?
— Не нравится, как он порой думает в завершающие моменты атаки. На последних минутах ему раньше нужно было отдавать передачу. Партнеры несутся в штрафную, а он начал убирать под себя, промедлил. Даже если бы пас прошел, то Головин и Глушаков уже забежали за ближнюю штангу.
— Для вас Комбаров на этой позиции предпочтительнее?
— Вот я бы выбор сделал в пользу спартаковца. Хотя Жирков сегодня сыграл просто здорово.
— А к Самедову есть вопросы?
— Сашка — умница. Очень хорошо действовал. Но за один эпизод я бы ему «всыпал»!
— Это за какой же?
— Помните, когда Смолов накрутил новозеландцев и забросил в штрафную. А Самедов стоит чуть ли не в центре поля, уже, видать, «наелся». Но именно Саша должен был оказаться в том месте. Надо было добегать.
— Хоть
— Нет. И это очень обрадовало. Никто не выпал! Джикия? Да
ЧТО ТАКОЕ ЭТИ НАЛОГИ ДЛЯ КРИШТИАНУ? ДВА РАЗА НЕ ПОЗАВТРАКАТЬ?
— Теперь предстоит матч с Португалией. Справимся ли мы с Криштиану Роналду?
— А вот и посмотрим. В матче с Чили мы до определенного момента играли на равных. Но, как только на поле вышел Алексис Санчес, — опачки! Он и передачу отдал, и обострил. Как только против нас играют футболисты высокого класса, возникают проблемы. А Роналду, согласитесь, это исполнитель даже не высокого уровня. Берите выше. Великий! Поглядим, как сдюжат с ним. Да и сборная Португалии, на секундочку, чемпион Европы. Это даже не Хорватия, не Швеция.
— Остается уповать на то, что история с не выплаченными налогами выбьет Криштиану из колеи?
— Да я вас умоляю! Вся эта история выеденного яйца не стоит.
— Почему?
— Человек зарабатывает более 80 миллионов в год. На протяжении шести лет. Ну что такое для него эти 15 миллионов? Ну два раза не позавтракать? Да смешно это все. Замнут дело.
— Какой?
— Роналду выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов. Уже «наелся». Ему отдыхать надо. Будет ли он играть?
— Не хватит мотивации на Россию?
— Да даже не мотивации. Не исключаю, что руководство «Реала» позвонило в сборную и попросило поберечь Криштиану, не выпускать на целый матч. Ведь, по сути, он уже свое дело сделал. Приехал в Россию. Чего еще нужно? А ведь мог и не прилетать, как немцы, которые выставили экспериментальный состав. Роналду уже свою миссию выполнил. И никто не вправе его осуждать, если он будет выходить на замену. Правда, такой игрок не привык сидеть на лавке. Уж лучше просто постоит на поле.
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