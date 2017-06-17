Жирков: Сборная России расслабилась в конце игры с новозеландцами, но контролировала матч

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В субботу сборная России в первом матче Кубка конфедераций обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0.

«Новозеландцы создали несколько опасных моментов, но мы контролировали игру, создали больше моментов, забили два гола. Может, в конце позволили небольшое расслабление. Черчесов поздравил с победой, будем позже разбирать ошибки, кто как действовал», — сказал Жирков.

21 июня россияне в Москве сыграют с командой Португалии, а 24 июня в Казани — против мексиканцев. Турнир завершится 2 июля.