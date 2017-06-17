Жирков: Сборная России расслабилась в конце игры с новозеландцами, но контролировала матч
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу позволила себе немного расслабиться в концовке матча Кубка конфедераций с командой Новой Зеландии, но в целом контролировала ход игры. Такое мнение журналистам высказал защитник российской команды Юрий Жирков.
1/17
В субботу сборная России в первом матче Кубка конфедераций обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0.
«Новозеландцы создали несколько опасных моментов, но мы контролировали игру, создали больше моментов, забили два гола. Может, в конце позволили небольшое расслабление. Черчесов поздравил с победой, будем позже разбирать ошибки, кто как действовал», — сказал Жирков.
21 июня россияне в Москве сыграют с командой Португалии, а 24 июня в Казани — против мексиканцев. Турнир завершится 2 июля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter