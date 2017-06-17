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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
Группа A
18:00 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 трансляция Чили 0
Австралия 0
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
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W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30107092/
17 июня 2017, 22:22 | Советский спорт

Защитник сборной Новой Зеландии Диклан Уинн: Я хорошо пробил головой, но Акинфеев — отличный вратарь

Защитник сборной Новой Зеландии Диклан Уинн поделился мнением о поражении от сборной России в матче-открытии Кубка конфедераций (0:2).

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© РИА "Новости"
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— Было тяжело, но такими и получаются матчи-открытия. На сборную России было чуть больше давления, так как она — хозяин турнира. Публика активно ее поддерживала. До первого гола мы все делали хорошо, но потом много раз позволяли сопернику создавать голевые моменты. Старались контролировать темп игры, но у нас не получилось.

— Что скажете о своем голевом шансе?
— Я хорошо пробил головой, но Акинфеев — отличный вратарь. Он сделал отличный сейв, а нам не повезло, — передает слова Уинна корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов.

Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.
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