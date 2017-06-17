Защитник сборной Новой Зеландии Диклан Уинн: Я хорошо пробил головой, но Акинфеев — отличный вратарь
Защитник сборной Новой Зеландии Диклан Уинн поделился мнением о поражении от сборной России в
матче-открытии Кубка конфедераций (0:2).
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Видимо, что-то случилось...
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— Было тяжело, но такими и получаются
— Что скажете о своем голевом шансе?
— Я хорошо пробил головой, но Акинфеев — отличный вратарь. Он сделал отличный сейв, а нам не повезло, — передает слова Уинна корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов.
Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.
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