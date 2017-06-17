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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
Группа A
18:00 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
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18.06 не начался Камерун
Чили
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Португалия
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30107023/
17 июня 2017, 22:16 | ТАСС

Мутко: Сборная России способна бороться за победу на Кубке конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Сборная России по футболу демонстрирует уровень самоотдачи, который позволит ей бороться за первое место на Кубке конфедераций. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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Сборная России в субботу в Санкт-Петербурге в матче открытия Кубка конфедераций со счетом 2:0 обыграла команду Новой Зеландии.

На вопрос, сможет ли российская сборная побороться за победу на турнире, Мутко ответил: «По самоотдача — да. Мы должны исходить из того, что нам будут противостоять сильные соперники — португальцы, мексиканцы, немцы, чилийцы. Надо просто играть с огромной самоотдачей, отдавать все, что у тебя есть, а дальше все сложится».

В следующем матче группового этапа сборная России сыграет с командой Португалии, встреча пройдет в Москве на стадионе «Спартак» 21 июня. 24 июня на стадионе «Казань- Арена» российские футболисты сыграют с командой Мексики.

«Мы очень много критикуем команду, но мне кажется, что у нас очень хороший коллектив. Как сложится турнир, посмотрим, но это очень хороший турнир с точки зрения подготовки к чемпионату мира», — отметил вице-премьер РФ.

Матч открытия Кубка конфедераций посетил президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. «Ребятам очень приятно большое внимание президента страны и болельщиков. Они следят за его (президента РФ) оценками, им приятно, что он был на матче. Я передал им пожелания и поздравления от президента, он об этом просил», — сказал Мутко.
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