Мутко: сборная России способна бороться за победу на Кубке конфедераций

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Сборная России в субботу в Санкт-Петербурге в матче открытия Кубка конфедераций со счетом 2:0 обыграла команду Новой Зеландии.

На вопрос, сможет ли российская сборная побороться за победу на турнире, Мутко ответил: «По самоотдача — да. Мы должны исходить из того, что нам будут противостоять сильные соперники — португальцы, мексиканцы, немцы, чилийцы. Надо просто играть с огромной самоотдачей, отдавать все, что у тебя есть, а дальше все сложится».

В следующем матче группового этапа сборная России сыграет с командой Португалии, встреча пройдет в Москве на стадионе «Спартак» 21 июня. 24 июня на стадионе «Казань- Арена» российские футболисты сыграют с командой Мексики.

«Мы очень много критикуем команду, но мне кажется, что у нас очень хороший коллектив. Как сложится турнир, посмотрим, но это очень хороший турнир с точки зрения подготовки к чемпионату мира», — отметил вице-премьер РФ.