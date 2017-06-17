Мутко: Сборная России способна бороться за победу на Кубке конфедераций
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Сборная России по футболу демонстрирует уровень самоотдачи, который позволит ей бороться за первое место на Кубке конфедераций. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
Сборная России в субботу в
На вопрос, сможет ли российская сборная побороться за победу на турнире, Мутко ответил: «По самоотдача — да. Мы должны исходить из того, что нам будут противостоять сильные соперники — португальцы, мексиканцы, немцы, чилийцы. Надо просто играть с огромной самоотдачей, отдавать все, что у тебя есть, а дальше все сложится».
В следующем матче группового этапа сборная России сыграет с командой Португалии, встреча пройдет в Москве на стадионе «Спартак» 21 июня. 24 июня на стадионе «Казань- Арена» российские футболисты сыграют с командой Мексики.
«Мы очень много критикуем команду, но мне кажется, что у нас очень хороший коллектив. Как сложится турнир, посмотрим, но это очень хороший турнир с точки зрения подготовки к чемпионату мира», — отметил
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